    • 20 de julio de 2026 - 14:09

    Una mujer robó un fernet, quiso escapar y terminó detenida

    La sospechosa fue reconocida por la comerciante tras un operativo policial. Un segundo involucrado logró escapar y continúa prófugo.

    Detenida por robar un fernet en Rivadavia

    Detenida por robar un fernet en Rivadavia

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 32 años fue detenida en Rivadavia, acusada de participar en el robo de una botella de fernet de un comercio. La sospechosa fue localizada por efectivos policiales a pocas cuadras del negocio y posteriormente reconocida por la propietaria como una de las presuntas autoras.

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    El hecho ocurrió en un local ubicado en el Lote Hogar 34, desde donde la comerciante llamó al 911 para denunciar que una pareja había ingresado, tomado una botella de la bebida alcohólica y escapado corriendo hacia el Oeste.

    Cómo fue el hurto en Rivadavia

    Luego de recibir la descripción de los sospechosos, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste iniciaron un recorrido por los alrededores. A pocas cuadras encontraron a una mujer cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

    Tras ser aprehendida, la sospechosa fue trasladada nuevamente hasta el comercio. Allí, la propietaria la reconoció como una de las personas que habría participado del robo.

    Durante el procedimiento, los policías advirtieron un detalle particular: la botella de fernet había sido alterada y contenía un líquido oscuro diferente del producto original.

    El segundo sospechoso logró escapar

    Mientras la mujer era detenida, el otro involucrado escapó hacia el Lote Hogar 30. Pese al operativo de búsqueda desplegado por los efectivos en la zona, no pudo ser localizado y continúa siendo buscado.

    La detenida fue identificada como Vanesa Paola Limoye, de 32 años, domiciliada en el barrio Nuevo Cuyo. El procedimiento fue comunicado al Sistema Acusatorio y tomó intervención el ayudante fiscal de turno, David Peña.

    La mujer quedó vinculada a un legajo caratulado como hurto, bajo el procedimiento especial de Flagrancia, y permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para encontrar al segundo sospechoso.

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