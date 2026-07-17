    • 17 de julio de 2026 - 17:40

    Horror: una mujer denunció que fue secuestrada y abusada durante días por su exnovio y su exsuegro

    Ocurrió en Santa Fe. La víctima logró pedir ayuda tras un descuido de sus captores. Los acusados fueron detenidos cuando circulaban en un camión con bolsas de cemento y arena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una llamada desesperada terminó con varios días de cautiverio. La víctima, una mujer de 43 años, fue rescatada en la ciudad de Santa Fe después de lograr comunicarse con la Policía durante un descuido de quienes la mantenían encerrada: su expareja y el padre de este.

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    Según la denuncia, la víctima fue privada de su libertad y retenida en una casa del barrio Ciudadela, sobre la calle Padilla al 3100. Durante el tiempo que estuvo secuestrada, además, aseguró haber sufrido abusos sexuales.

    La oportunidad para escapar llegó cuando sus captores bajaron la guardia. En ese momento, la mujer logró contactar a la Policía y pedir auxilio.

    De acuerdo a su relato, ambos hombres la habrían sacado por la fuerza de su domicilio el domingo pasado y la trasladaron hasta la casa donde finalmente la retuvieron.

    El llamado activó un operativo urgente de la policía, que llegó en las últimas horas al lugar señalado por la víctima y, tras forzar la puerta, lograron rescatarla.

    Los detuvieron cuando transportaban materiales de construcción

    Mientras la víctima era puesta a resguardo, los investigadores iniciaron un operativo en la zona que permitió localizar a los sospechosos a pocas cuadras de la casa.

    Ambos fueron interceptados cuando se desplazaban en un camión Mercedes Benz rojo.

    Un detalle llamó la atención de los policías: en el vehículo transportaban una bolsa de cemento y varios bolsones de arena, algunos llenos y otros vacíos.

    Aunque por el momento no se informó si esos materiales tienen relación con los hechos denunciados, quedaron incorporados a la investigación.

    La causa quedó en manos de la fiscalía de género

    Los detenidos fueron identificados como la expareja de la mujer y el padre de este, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

    La causa quedó en manos de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual.

    En una primera instancia, ambos fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Sin embargo, la investigación continúa y no se descarta que se sumen nuevas acusaciones a medida que avancen las pericias y la recolección de pruebas.

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