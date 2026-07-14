    • 14 de julio de 2026 - 10:07

    ¿Una mujer mató a su hijo de 8 años?

    El menor fue encontrado sin vida dentro de una vivienda y su madre, con heridas en el cuello, permanece internada bajo custodia policial. La Justicia investiga un presunto homicidio seguido de tentativa de suicidio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un niño de 8 años fue hallado muerto este lunes por la mañana en una vivienda de la localidad de Santa Ana, en Misiones, y la Justicia investiga si fue asesinado por su madre, quien fue encontrada con heridas cortantes en el cuello y permanece internada bajo custodia policial.

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    El hecho se descubrió cerca de las 10, cuando efectivos de la Unidad Regional XIII acudieron a una casa del barrio Nueva Ciudad del Este tras un llamado al sistema de emergencias 911.

    Al llegar, los policías encontraron a personal médico del Hospital de Santa Ana asistiendo a la mujer, de 30 años. Durante la inspección de la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida del niño sobre una cama en una de las habitaciones.

    La madre permanece internada

    De acuerdo con fuentes de la investigación, la mujer presentaba lesiones cortantes en la zona del cuello y se encontraba semidesvanecida. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas, donde permanece internada bajo custodia policial.

    Mientras tanto, la Policía preservó la escena del hecho y dio intervención a la División Policía Científica y al médico policial para realizar las pericias correspondientes.

    Qué investiga la Justicia

    Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la mujer convivía con sus tres hijos: dos adolescentes de 15 y 12 años y el niño de 8 años. Además, los investigadores determinaron que se había separado recientemente de su pareja tras atravesar conflictos de convivencia.

    El hombre se presentó en la vivienda al conocer lo ocurrido y declaró ante los investigadores. Hasta el momento no se encuentra imputado ni figura como sospechoso en la causa.

    La investigación fue caratulada provisoriamente como homicidio seguido de tentativa de suicidio. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia al menor, las pericias realizadas en la vivienda y la evolución médica de la mujer para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

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