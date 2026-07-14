Cinco detenidos por tres intentos de robo en el centro de San Juan en pocas horas

La tarde del lunes estuvo marcada por una serie de hechos de inseguridad en pleno centro sanjuanino. En menos de dos horas, efectivos policiales intervinieron en tres procedimientos diferentes que terminaron con seis personas detenidas por distintos intentos de robo ocurridos en comercios y en la vía pública.

Fraude con las 150 computadoras en la Policía: el detalle que sorprendió a la Fiscalía y profundizó la investigación

Los casos fueron atendidos por personal de la Comisaría 3ª y distintas divisiones que patrullaban la zona comercial de Capital. En todos los episodios intervino el procedimiento especial de Flagrancia.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 19, en la zona de calle Tucumán y avenida Libertador. Empleados del local de indumentaria Amira alertaron a la Policía sobre el robo de una camiseta y otras prendas. Con las características aportadas por los trabajadores, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo y lograron localizar al sospechoso a pocas cuadras del comercio.

Durante la requisa encontraron entre sus pertenencias una camiseta celeste y blanca que habría sido sustraída del negocio. El hombre, de 48 años, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento, un hombre de 38 años fue aprehendido luego de intentar robar una motocicleta estacionada sobre calle Caseros, entre Mitre y Santa Fe. El intento de robo fue detectado por una monitora urbana del Centro de Monitoreo, que observó al sospechoso manipulando el rodado y dio aviso a la Policía.

Al notar la presencia de los efectivos, el hombre escapó corriendo, pero fue localizado y detenido minutos después en avenida Rawson Sur. Los policías comprobaron que la motocicleta presentaba daños en el tambor de arranque, compatibles con un intento de robo.

Tres mujeres fueron sorprendidas robando en un supermercado

El tercer episodio se produjo en el supermercado mayorista Café América, ubicado en la esquina de Las Heras y Nuche. Según la investigación, dos mujeres tomaban distintos productos de las góndolas y se los entregaban a una tercera, quien los ocultaba entre sus prendas antes de dirigirse a la salida sin pasar por las cajas.

La maniobra fue advertida por el personal de seguridad a través de las cámaras del comercio. Cuando la Policía llegó al lugar, dos de las sospechosas intentaban escapar por calle Nuche, aunque fueron alcanzadas pocos metros después. La tercera fue demorada en la puerta del local. Las tres mujeres, de entre 18 y 25 años, quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la UFI de Flagrancia.