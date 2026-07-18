Así quedó Veladero tras el fuerte temporal: vehículos cubiertos y enormes acumulaciones de nieve

El fuerte temporal que atravesó la Cordillera de San Juan dejó una postal tan impactante como desafiante en Veladero . Imágenes obtenidas por este medio muestran cómo la nieve cubrió caminos, instalaciones y vehículos dentro de la operación minera.

[EN VIVO] El seguimiento satelital que permite ver el fenomenal temporal que cubrirá la cordillera sanjuanina con nieve

Anuncian un fuerte temporal de nieve para esta semana en la Cordillera de San Juan

La acumulación fue de tal magnitud que algunas camionetas quedaron rodeadas y parcialmente sepultadas, mientras que grandes montículos de nieve se formaron junto a los edificios. En determinados sectores, el blanco borró casi por completo los límites entre las calles internas y el resto del terreno.

Las fotografías permiten dimensionar la intensidad del fenómeno. La nieve se acumuló sobre techos, cañerías y diferentes estructuras, impulsada además por las condiciones de viento habituales en la alta montaña.

Veladero está ubicada en el departamento Iglesia, en plena Cordillera de los Andes, y desarrolla sus actividades entre los 4.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar , un entorno caracterizado por temperaturas extremas, fuertes vientos y frecuentes tormentas.

El temporal había sido anticipado para la zona cordillerana desde mediados de semana, con nevadas intensas y lluvias en los valles de Iglesia y Calingasta. Los pronósticos señalaban al viernes como uno de los momentos más críticos del fenómeno y advertían que las precipitaciones podían continuar durante el fin de semana.

Los vehículos de la operación quedaron rodeados por enormes acumulaciones de nieve tras el fuerte temporal en Veladero.

La nieve y el hielo se adhirieron a las estructuras de Veladero, una muestra de las condiciones extremas registradas en la alta cordillera.

Una imagen impactante, pero también condiciones extremas

Más allá de la belleza del paisaje, la cantidad de nieve acumulada refleja las exigentes condiciones que deben afrontar quienes trabajan en la alta cordillera sanjuanina.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas afectadas ni acerca de eventuales interrupciones en la actividad. Las imágenes muestran, sin embargo, el enorme impacto que tuvo el temporal dentro del predio.

Veladero amaneció convertida en una inmensa superficie blanca, con vehículos, construcciones y caminos prácticamente absorbidos por la nieve.