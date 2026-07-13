Anuncian un fuerte temporal de nieve para esta semana en la Cordillera de San Juan

Para este fuerte temporal se esperan intensas nevadas y lluvias en los valles de Iglesia y Calingasta, mientras que en el Gran San Juan estará templado.

Un fuerte temporal de nieve y lluvia ingresará este miércoles 15 de julio a la Cordillera sanjuanina, provocando un drástico cambio de tiempo en la alta montaña y en los departamentos del oeste provincial. Según los pronósticos, el fenómeno dejará copiosas nevadas en las cumbres y lluvias de variada intensidad en los valles de Calingasta e Iglesia, extendiéndose con fuerza hasta el inicio del fin de semana.

De acuerdo con el informe meteorológico del especialista Julio Fonseca, el sistema de mal tiempo está asociado a un frente frío del sudoeste del país que tocará la provincia en la madrugada del miércoles. Las primeras zonas afectadas serán las de Calingasta, con nieve arriba y agua abajo.

El cronograma del temporal y los días más críticos El fenómeno irá ganando fuerza con el correr de las horas debido al ingreso de un segundo frente húmedo desde el océano Pacífico.

Miércoles 15: Comienzan las primeras nevadas en alta montaña y lloviznas en los valles calingastinos e iglesianos.

Jueves 16: El temporal se intensifica notablemente. Se esperan acumulados de lluvia importantes para las zonas bajas: unos 16 milímetros en Calingasta y 7,4 milímetros en Iglesia.

Viernes 17: Será el día más complicado. Se prevé el pico de intensidad del temporal con nevadas muy fuertes en la Cordillera y precipitaciones que podrían alcanzar los 22 mm en Calingasta y casi 9 mm en Iglesia.

Sábado 18: Las condiciones empezarán a mejorar de manera paulatina, aunque se mantendrán algunas lloviznas y nevadas débiles aisladas.

Un fuerte contraste con el Valle del Tulum Mientras los departamentos cordilleranos estarán bajo el agua y la nieve, el Gran San Juan vivirá una realidad completamente distinta, al menos hasta el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en el Valle del Tulum las jornadas del miércoles, jueves y viernes se presentarán estables y con temperaturas máximas atípicas para el invierno, que rozarán los 21°C y 25°C bajo un cielo parcialmente nublado.