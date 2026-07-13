    • 13 de julio de 2026 - 13:34

    Anuncian un fuerte temporal de nieve para esta semana en la Cordillera de San Juan

    Para este fuerte temporal se esperan intensas nevadas y lluvias en los valles de Iglesia y Calingasta, mientras que en el Gran San Juan estará templado.

    Cordillera sanjuanina

    Cordillera sanjuanina

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte temporal de nieve y lluvia ingresará este miércoles 15 de julio a la Cordillera sanjuanina, provocando un drástico cambio de tiempo en la alta montaña y en los departamentos del oeste provincial. Según los pronósticos, el fenómeno dejará copiosas nevadas en las cumbres y lluvias de variada intensidad en los valles de Calingasta e Iglesia, extendiéndose con fuerza hasta el inicio del fin de semana.

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    De acuerdo con el informe meteorológico del especialista Julio Fonseca, el sistema de mal tiempo está asociado a un frente frío del sudoeste del país que tocará la provincia en la madrugada del miércoles. Las primeras zonas afectadas serán las de Calingasta, con nieve arriba y agua abajo.

    El cronograma del temporal y los días más críticos

    El fenómeno irá ganando fuerza con el correr de las horas debido al ingreso de un segundo frente húmedo desde el océano Pacífico.

    • Miércoles 15: Comienzan las primeras nevadas en alta montaña y lloviznas en los valles calingastinos e iglesianos.
    • Jueves 16: El temporal se intensifica notablemente. Se esperan acumulados de lluvia importantes para las zonas bajas: unos 16 milímetros en Calingasta y 7,4 milímetros en Iglesia.
    • Viernes 17: Será el día más complicado. Se prevé el pico de intensidad del temporal con nevadas muy fuertes en la Cordillera y precipitaciones que podrían alcanzar los 22 mm en Calingasta y casi 9 mm en Iglesia.
    • Sábado 18: Las condiciones empezarán a mejorar de manera paulatina, aunque se mantendrán algunas lloviznas y nevadas débiles aisladas.
    • Un fuerte contraste con el Valle del Tulum

    Mientras los departamentos cordilleranos estarán bajo el agua y la nieve, el Gran San Juan vivirá una realidad completamente distinta, al menos hasta el sábado.

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en el Valle del Tulum las jornadas del miércoles, jueves y viernes se presentarán estables y con temperaturas máximas atípicas para el invierno, que rozarán los 21°C y 25°C bajo un cielo parcialmente nublado.

    Sin embargo, el invierno volverá a sentirse con fuerza el sábado 18, cuando ingrese un frente del sector sur con ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h, haciendo descender el termómetro a una máxima de apenas 17°C.

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