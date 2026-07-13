¿Aprobaste? Ya está el listado provisorio de residencias médicas en San Juan: mirá

Los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones provisorias. Desde este 13 de julio y hasta el 15 estará habilitada la presentación de recursos de revisión y apelación de preguntas.

El Ministerio de Salud de San Juan informó este lunes la publicación provisoria de las notas del Examen de Ingreso a las Residencias en Salud 2026, una de las instancias más esperadas por los profesionales que buscan acceder a una formación de posgrado en hospitales y centros sanitarios de la provincia.

La información fue difundida por la División Recursos Humanos y Capacitación, a través del Área Coordinación de Residencias, que además confirmó el cronograma de las próximas etapas del concurso.

Con la difusión de las calificaciones provisorias, se abre ahora el período para que los aspirantes puedan solicitar la revisión de sus exámenes o presentar apelaciones sobre las preguntas de la evaluación, en caso de considerarlo necesario.

El cronograma oficial establece las siguientes fechas: *Del 13 al 15 de julio: presentación del Recurso de Revisión de Examen y Apelación de preguntas. El Ministerio enviará por correo electrónico el instructivo para realizar el trámite.

*Del 15 al 17 de julio: respuesta a los recursos presentados.