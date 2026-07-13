    • 13 de julio de 2026 - 14:58

    ¿Aprobaste? Ya está el listado provisorio de residencias médicas en San Juan: mirá

    Los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones provisorias. Desde este 13 de julio y hasta el 15 estará habilitada la presentación de recursos de revisión y apelación de preguntas.

    17839641681502650494349094083203
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud de San Juan informó este lunes la publicación provisoria de las notas del Examen de Ingreso a las Residencias en Salud 2026, una de las instancias más esperadas por los profesionales que buscan acceder a una formación de posgrado en hospitales y centros sanitarios de la provincia.

    Leé además

    recta final para las residencias medicas en san juan: cuando se conocera el orden de merito de los mas de 200 postulantes

    Recta final para las residencias médicas en San Juan: cuándo se conocerá el orden de mérito de los más de 200 postulantes
    Lionel Messi y su primera vez frente a Inglaterra en mundiales.

    Malvinas y el fútbol: dos veteranos sanjuaninos, con miradas opuestas tras las declaraciones de Scaloni previo a Inglaterra

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La información fue difundida por la División Recursos Humanos y Capacitación, a través del Área Coordinación de Residencias, que además confirmó el cronograma de las próximas etapas del concurso.

    Con la difusión de las calificaciones provisorias, se abre ahora el período para que los aspirantes puedan solicitar la revisión de sus exámenes o presentar apelaciones sobre las preguntas de la evaluación, en caso de considerarlo necesario.

    El cronograma oficial establece las siguientes fechas:

    *Del 13 al 15 de julio: presentación del Recurso de Revisión de Examen y Apelación de preguntas. El Ministerio enviará por correo electrónico el instructivo para realizar el trámite.

    *Del 15 al 17 de julio: respuesta a los recursos presentados.

    *21 de julio: publicación del Orden de Mérito Definitivo.

    Desde la cartera sanitaria solicitaron a los concursantes revisar con frecuencia su correo electrónico, incluyendo la carpeta de correo no deseado o spam, ya que todas las comunicaciones vinculadas al proceso serán notificadas por esa vía.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cordillera sanjuanina

    Anuncian un fuerte temporal de nieve para esta semana en la Cordillera de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El temblor se registró este domingo a las 23:17hs.

    Temblor en San Juan: un sismo muy superficial se sintió en Valle Fértil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    bomberos voluntarios de caucete busca incorporar personal a sus filas, ¿como ser parte?

    Bomberos Voluntarios de Caucete busca incorporar personal a sus filas, ¿cómo ser parte?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Obras en el departamento de Rivadavia.

    Rivadavia: avanza la urbanización en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto

    Por Redacción Diario de Cuyo