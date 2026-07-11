Recta final para las residencias médicas en San Juan: cuándo se conocerá el orden de mérito de los más de 200 postulantes

La cuenta regresiva para conocer quiénes accederán a una de las Residencias en Salud 2026 de San Juan ya comenzó. Tras la finalización de las entrevistas personales a los 228 postulantes, el Ministerio de Salud ingresó en la última etapa del proceso de selección y el próximo 13 de julio se publicará el orden de mérito definitivo, según trascendió de fuentes oficiales.

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Las entrevistas estuvieron a cargo del equipo coordinador de las residencias y, de acuerdo con la información oficial, se realizaron bajo un sistema que buscó garantizar la imparcialidad de la evaluación. Los entrevistadores no conocían el puntaje obtenido por cada aspirante en el examen escrito al momento de la instancia presencial, mientras que la valoración realizada se incorporará posteriormente al resultado final.

A diferencia del examen, la entrevista no estuvo orientada a medir conocimientos técnicos. El objetivo fue evaluar las denominadas habilidades no técnicas, cada vez más valoradas en la formación de especialistas, entre ellas la comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, la iniciativa y la motivación profesional.

El examen escrito continúa siendo el componente central del concurso de ingreso. Según el esquema vigente, representa el 75% del puntaje final, mientras que el promedio académico obtenido durante la carrera aporta el 25%. A ello se suma un máximo de 1,5 puntos correspondientes a la entrevista personal.

Este año, además, el Ministerio de Salud incorporó dos nuevos criterios de ponderación. Por primera vez, se otorgan cinco puntos adicionales a quienes hayan obtenido su título en una universidad argentina y otros cinco puntos a los postulantes que acrediten arraigo en San Juan, ya sea por nacimiento o por contar con un domicilio de al menos dos años de antigüedad en la provincia.

De acuerdo con la coordinación del programa, estas modificaciones buscan fortalecer el sistema sanitario local, priorizando la formación de profesionales con mayores posibilidades de desarrollar su carrera en la provincia una vez finalizada la residencia.

La convocatoria de este año también estuvo marcada por una modificación en el mecanismo de selección. A diferencia de temporadas anteriores, dejó de existir el examen único nacional y cada provincia pasó a organizar su propio concurso.

Ese cambio obligó a los profesionales a rendir en la jurisdicción donde desean realizar la residencia, lo que amplió la procedencia de los aspirantes que eligieron San Juan.

El récord que anticipó DIARIO DE CUYO

El proceso de ingreso 2026 ya había quedado marcado por un dato histórico que DIARIO DE CUYO publicó en abril: las residencias alcanzaron 228 inscriptos, la cifra más alta registrada en al menos once años.

En aquella oportunidad, la coordinadora provincial de Residencias, Valentina Baistrocchi, explicó que "la media histórica era de entre 100 y 150 inscriptos. En 2014 hubo 180. El año pasado llegamos a 220, que fue el mayor número en diez años, y este año alcanzamos los 228".

La funcionaria atribuyó ese crecimiento, principalmente, a la jerarquización académica del sistema tras el reconocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. "Hay mayor interés por el hecho de que ahora es universitario, pero también hemos trabajado en la promoción y en fortalecer el vínculo con coordinadores y residentes. Todo eso hizo que se vuelva más atractivo", había señalado.

En total, el concurso busca cubrir 101 vacantes, de las cuales 70 corresponden a especialidades médicas, mientras que las restantes se distribuyen entre Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Bioquímica, Ingeniería Clínica, Kinesiología y otras disciplinas del sistema sanitario provincial.