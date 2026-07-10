Pasaporte San Juan: la propuesta interactiva que conquista al público en la feria Sabores y Caminos

En pleno receso invernal y durante el fin de semana largo, S an Juan busca seducir a nuevos visitantes con una propuesta innovadora en la feria nacional Sabores y Caminos. La provincia participa de la 20ª edición del evento con un stand interactivo donde la gastronomía, el turismo y el entretenimiento se combinan para mostrar todo su potencial.

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La feria, que se desarrolla hasta el 12 de julio en el predio BA Ferial de la Ciudad de Buenos Aires, reúne a representantes de distintas provincias del país y se consolidó como uno de los encuentros más importantes para difundir la identidad cultural y gastronómica argentina.

Uno de los principales atractivos del espacio sanjuanino es el Pasaporte San Juan, una experiencia diseñada para que los visitantes recorran cada sector del stand mientras descubren los destinos turísticos y los productos regionales de la provincia.

La dinámica propone participar de degustaciones, talleres y juegos interactivos. A medida que completan cada estación, los asistentes obtienen sellos en un pasaporte especialmente diseñado para la actividad. Quienes logran reunir todos los sellos reciben un premio al finalizar el recorrido.

La propuesta despertó el interés de grandes y chicos. "Participamos de la ruleta y completamos el pasaporte. Fuimos a San Juan en un par de oportunidades, pero ahora nos dieron ganas de conocer la Ruta del Olivo", contó Miriam, quien visitó la feria junto a su prima Marta, ambas de Lanús.

Otro de los visitantes fue Juan Manuel, oriundo de Jujuy, quien aprovechó la ocasión para adquirir vinos sanjuaninos. "Vinimos en familia a pasear. Nos encantó el stand por sus atractivos. Los chicos ya están planeando las próximas vacaciones en San Juan", expresó.

El espacio fue organizado por el Gobierno de San Juan con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y busca posicionar a la provincia como un destino turístico durante todo el año, poniendo en valor tanto sus paisajes como su producción gastronómica y vitivinícola.

En la jornada inaugural estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, quienes recorrieron el stand, acompañaron a los productores sanjuaninos y participaron del acto oficial de apertura de la feria.

El stand de San Juan está ubicado en el pabellón 3 del predio BA Ferial, sobre Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, y podrá visitarse hasta el domingo 12 de julio, entre las 12 y las 20 horas. Allí, los asistentes podrán conocer de manera lúdica algunos de los principales circuitos turísticos, degustar productos regionales y descubrir por qué San Juan busca consolidarse como uno de los destinos más atractivos del país.