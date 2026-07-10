En Sarmiento lanzaron un programa con juegos de época y premios para alejar a los chicos de las pantallas

En una era donde la hiperconectividad y el uso de dispositivos móviles ganan terreno en la rutina de los más jóvenes, en Sarmiento decidieron patear el tablero. Con una propuesta que combina nostalgia, comunidad y mucha acción, el municipio lanzó el programa "Juventud sin Celulares" , una iniciativa que busca alejar a los chicos de las pantallas.

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El proyecto, impulsado por la Dirección de Juventud local, apunta directo al corazón del sedentarismo tecnológico. Luciano De Luca , director del área, explicó el espíritu de esta propuesta: "El objetivo principal es sacar a los niños y jóvenes de las pantallas, lograr que se desconecten un poco del celular y del Internet. ¿Cómo planeamos lograrlo? Llevándolos a participar en juegos y actividades históricas, esas con las que se criaron generaciones enteras, como las competencias de trompos, de balitas o las carreras de bicicletas".

Bajo el nombre "Juventud sin Celulares", el municipio de Sarmiento busca reconectar a niños y jóvenes a través del juego al aire libre.

Durante la primera jornada se sorteó una bicileta stunt entre los chicos.

La primera jornada del programa tuvo lugar el pasado domingo 5 de julio , entre las 13 y las 18, y el escenario elegido fue el Predio Camperos, en la localidad de Los Berros . El clima acompañó y la respuesta de la comunidad fue masiva: decenas de chicos y chicas se sumaron a una tarde diferente, donde los teléfonos quedaron guardados en los bolsillos.

La grilla de actividades logró amalgamar lo clásico con los intereses actuales de la juventud:

Destreza sobre ruedas: uno de los puntos altos fue la juntada de bicis stunt , donde los jóvenes demostraron sus habilidades y piruetas en dos ruedas.

uno de los puntos altos fue la juntada de , donde los jóvenes demostraron sus habilidades y piruetas en dos ruedas. Clásicos de siempre: se armaron apasionantes competencias de trompo y la infaltable "troya" de balitas , que atrapó tanto a los más chicos como a los padres que se acercaron a revivir su infancia.

se armaron apasionantes competencias de y la infaltable , que atrapó tanto a los más chicos como a los padres que se acercaron a revivir su infancia. Fiebre de coleccionistas: hubo un espacio dedicado al intercambio de figuritas Panini, fomentando la interacción y la negociación cara a cara.

Para coronar la tarde de invierno, los asistentes compartieron un sabroso chocolate caliente, acompañado de golosinas, sorteos y una gran entrega de premios para los ganadores de las distintas competencias. El premio mayor fue una bicicleta stunt.

Próxima estación: Media Agua y demás distritos de Sarmiento

El éxito del debut en Los Berros es solo el puntapié inicial de un plan mucho más ambicioso. Desde la organización confirmaron que la meta es replicar este formato a lo largo y ancho de todo el departamento.

El próximo gran objetivo será llevar la propuesta a la plaza central de Media Agua, para luego continuar un cronograma itinerante que recorrerá todos los distritos de Sarmiento.

En tiempos donde el algoritmo parece dominar el tiempo libre, Sarmiento demuestra que, a veces, para avanzar y cuidar a los más chicos, la mejor alternativa es mirar hacia atrás y recuperar el valor de la plaza, el juego y el encuentro real.