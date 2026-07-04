Vialidad inició la pavimentación de una ruta clave en Sarmiento para descongestionar la Ruta 40

Es la Ruta Provincial Nº 116 donde ya interviene Vialidad para repavimentarla en un tramo de más de 5 kilómetros.

El Gobierno de San Juan, a través de Vialidad, puso en marcha una de las obras viales más esperadas por los vecinos de Sarmiento: la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 116, conocida como calle Mendoza Vieja. Este proyecto, financiado 100% con fondos provinciales, contempla la transformación de un extenso camino de tierra en una traza completamente asfaltada y segura.

La intervención de la Ruta 116 se extiende a lo largo de 5,3 kilómetros, uniendo estratégicamente las rutas nacionales 40 y 153. Actualmente, los equipos técnicos y de operarios se encuentran ejecutando los trabajos preliminares y el movimiento de suelo, pasos previos e indispensables para la posterior colocación de la carpeta asfáltica que cambiará de manera definitiva la realidad de la zona.

Impacto en la conectividad y la producción local La concreción de esta obra promete un impacto multidimensional en el Sur sanjuanino. Por un lado, optimizará de forma directa la conectividad de localidades clave como Los Berros y Pedernal con la Ciudad de San Juan. Al transformarse en una vía rápida y segura, ofrecerá una alternativa de circulación estratégica hacia el Sur de Sarmiento, lo que permitirá descomprimir el intenso tránsito que diariamente registra la Ruta 40. Esto se traducirá en una notable reducción de los tiempos de traslado y en una mejora sustancial de la seguridad vial para los particulares.

Por otro lado, la Ruta 116 posee un valor estratégico para la economía de la provincia, ya que facilitará el acceso a la principal zona calera del departamento. Al mejorar las condiciones del suelo, se fortalecerá significativamente la logística y el transporte de cargas de una actividad industrial que resulta vital para el desarrollo productivo sanjuanino. La obra responde directamente al marcado crecimiento urbano, comercial y productivo que ha experimentado Sarmiento en los últimos años, el cual vino acompañado de un incremento constante en el flujo de camiones y vehículos vecinales.

Detalles técnicos de la obra de Vialidad Los trabajos planificados por la Dirección Provincial de Vialidad avanzan por etapas e incluyen las siguientes tareas e infraestructura: