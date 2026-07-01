    • 1 de julio de 2026 - 16:35

    El frío extremo dejó postales blancas en San Juan: la nieve se hizo presente en Sarmiento e Iglesia

    La nieve sorprendió este miércoles a vecinos de Santa Clara, Pedernal y distintos sectores de Iglesia. Las bajas temperaturas favorecieron el fenómeno y no descartan que pueda repetirse en otras zonas de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ola de frío que atraviesa San Juan volvió a regalar este miércoles imágenes poco frecuentes. Durante el mediodía y la siesta, la nieve hizo su aparición en distintos puntos de la provincia y cubrió de blanco caminos, cerros y campos, despertando el entusiasmo de los vecinos.

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    Uno de los lugares donde se registró el fenómeno fue la localidad de Santa Clara y Pedernal, en el departamento Sarmiento. Allí, los primeros copos comenzaron a caer durante la tarde y rápidamente el paisaje cambió de color, con un fino manto blanco que cubrió el suelo y la vegetación. Las imágenes y videos compartidos por los habitantes de la zona no tardaron en multiplicarse en las redes sociales.

    La nevada también llegó al departamento Iglesia, donde el paisaje comenzó a teñirse de blanco sobre la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo de El Colorado. En ese sector, la nieve se acumuló a la vera del camino, ofreciendo una postal típica de alta montaña en plena jornada invernal.

    Las bajas temperaturas que afectan a toda la provincia favorecieron la aparición del fenómeno, que se produjo en sectores de mayor altitud y donde las condiciones de humedad resultaron propicias para la caída de nieve. Desde el Servicio Meteorológico Nacional continúan siguiendo la evolución del sistema y no descartan que, si persisten las precipitaciones y el intenso frío, las nevadas puedan extenderse a otros puntos de San Juan durante las próximas horas.

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