El frío extremo dejó postales blancas en San Juan: la nieve se hizo presente en Sarmiento e Iglesia

La nieve sorprendió este miércoles a vecinos de Santa Clara, Pedernal y distintos sectores de Iglesia. Las bajas temperaturas favorecieron el fenómeno y no descartan que pueda repetirse en otras zonas de San Juan.

La ola de frío que atraviesa San Juan volvió a regalar este miércoles imágenes poco frecuentes. Durante el mediodía y la siesta, la nieve hizo su aparición en distintos puntos de la provincia y cubrió de blanco caminos, cerros y campos, despertando el entusiasmo de los vecinos.

Uno de los lugares donde se registró el fenómeno fue la localidad de Santa Clara y Pedernal, en el departamento Sarmiento. Allí, los primeros copos comenzaron a caer durante la tarde y rápidamente el paisaje cambió de color, con un fino manto blanco que cubrió el suelo y la vegetación. Las imágenes y videos compartidos por los habitantes de la zona no tardaron en multiplicarse en las redes sociales.

La nevada también llegó al departamento Iglesia, donde el paisaje comenzó a teñirse de blanco sobre la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo de El Colorado. En ese sector, la nieve se acumuló a la vera del camino, ofreciendo una postal típica de alta montaña en plena jornada invernal.