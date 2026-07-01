Vacaciones de invierno: Ambiente presenta una batería de actividades para disfrutar y aprender en familia

El Centro Ambiental Anchipurac, el Parque de la Biodiversidad y las áreas protegidas ofrecerán propuestas recreativas, educativas y culturales.

Ambiente organizó una batería de actividades para las vacaciones de invierno.

La Secretaría de Ambiente presentó la agenda de actividades para las vacaciones de invierno, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y familias. La programación se desarrollará en el Centro Ambiental Anchipurac, el Parque de la Biodiversidad y las áreas protegidas Parque Provincial Presidente Sarmiento y Loma de las Tapias.

La iniciativa reúne actividades gratuitas y aranceladas organizadas por Ambiente, además se suman propuestas junto al Ministerio de Turismo y de prestadores turísticos que promueven el contacto con la naturaleza, la educación ambiental y el disfrute de los espacios públicos. La agenda busca acercar a las familias experiencias recreativas vinculadas al cuidado del ambiente y la biodiversidad.

El Parque Sarmiento ofrecerá un abanico de actividades durante las vacaciones de invierno. (Gentileza) Además de las actividades especiales previstas para el receso invernal escolar, el Centro Anchipurac, Parque de la Biodiversidad y Parque Sarmiento van a mantener sus horarios habituales de visitas guiadas, abiertas a todo público.

Vacaciones de invierno en el Parque de la Biodiversidad Las actividades arrancarán el miércoles 8 de julio con diferentes propuestas:

Cine ambiental: el miércoles 8 de julio tendrá lugar Ecocinema, una jornada de cine ambiental destinada al público infantil. Durante la actividad se proyectarán cortos y contenidos sobre biodiversidad y conservación.

el miércoles 8 de julio tendrá lugar Ecocinema, una jornada de cine ambiental destinada al público infantil. Durante la actividad se proyectarán cortos y contenidos sobre biodiversidad y conservación. Concurso fotográfico: durante todo el receso permanecerá abierto el Concurso Fotográfico, que invita a recorrer el predio y registrar paisajes, especies y rincones del parque en categorías amateur y profesional.

durante todo el receso permanecerá abierto el Concurso Fotográfico, que invita a recorrer el predio y registrar paisajes, especies y rincones del parque en categorías amateur y profesional. Función de títeres: el jueves 16 de julio se realizará Títeres y Magia, una propuesta recreativa para niños y sus familias.

el jueves 16 de julio se realizará Títeres y Magia, una propuesta recreativa para niños y sus familias. Pesca en familia: el sábado 25 de julio llegará ‘Guardianes del Agua: Pesca Responsable en Familia’, con actividades de pesca recreativa con devolución y formación sobre el cuidado de los ecosistemas acuáticos.

el sábado 25 de julio llegará ‘Guardianes del Agua: Pesca Responsable en Familia’, con actividades de pesca recreativa con devolución y formación sobre el cuidado de los ecosistemas acuáticos. Arte natural: la agenda continuará el domingo 26 de julio con Infusión de Colores, una experiencia de arte inspirada en la biodiversidad mediante la elaboración de tintes naturales. El cronograma finalizará el domingo dos de agosto con una Feria de Emprendedores, que reunirá productos locales, artesanías y propuestas creativas.

la agenda continuará el domingo 26 de julio con Infusión de Colores, una experiencia de arte inspirada en la biodiversidad mediante la elaboración de tintes naturales. El cronograma finalizará el domingo dos de agosto con una Feria de Emprendedores, que reunirá productos locales, artesanías y propuestas creativas. Visitas: las visitas guiadas habituales se desarrollarán de lunes a viernes de 8 a 12 horas, sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas. Arte y títeres en el Parque Sarmiento Visitas guiadas: durante todo el receso se desarrollarán visitas guiadas, de martes a domingos, por senderos de flora nativa junto a agentes de conservación. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

durante todo el receso se desarrollarán visitas guiadas, de martes a domingos, por senderos de flora nativa junto a agentes de conservación. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa. Arte al aire libre: los viernes 10 y 17, sábados 11 y 18 y domingos 12 y 19 de julio se realizará Pintando el Carrizal, una propuesta destinada a menores de 12 años acompañados por un adulto. La actividad incluirá una caminata guiada y un espacio para pintar el paisaje del área protegida, con materiales provistos por la organización.

los viernes 10 y 17, sábados 11 y 18 y domingos 12 y 19 de julio se realizará Pintando el Carrizal, una propuesta destinada a menores de 12 años acompañados por un adulto. La actividad incluirá una caminata guiada y un espacio para pintar el paisaje del área protegida, con materiales provistos por la organización. Magia y títeres: la jornada del sábado 18 de julio contará también con un espectáculo de magia y títeres. Paleoturismo en Loma de las Tapias Paleoturismo: el viernes 10 de julio se desarrollará una experiencia de paleoturismo con recorrida guiada por el área protegida. La actividad será gratuita y requerirá inscripción previa debido a los cupos disponibles en el siguiente link, que estará habilitado en los próximos días https://bit.ly/PaleoturismoEducativoVacaciones2026.