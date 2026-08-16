La sanjuanina que va por "La Tri": la bicampeona barista Barby Rosselot y una tercera competencia con otra mirada

Tucumán en octubre será una vez más la sede del evento “Mejor Café”, un encuentro de trascendencia nacional e internacional donde uno de los puntos más importantes y llamativos de la agenda es el Campeonato Nacional de Barista . Las últimas dos ediciones (2023-2025) quedaron en manos de la sanjuanina Barby Rosselot , quien regresará una vez más en el rol de competidora, siendo la última.

Más de 20 mil personas celebraron el Día del Niño con una gran fiesta en Santa Lucía

El recuerdo de la sanjuanina que conoció a Jorge, el papá de Lionel Messi: "Fue un hombre bondadoso y justo"

Tras una interesante campaña en redes, se conoció que Rosselot decidió rechazar este año la propuesta de ser jurado del certamen para volver a las tablas y medirse una vez más con sus pares de todo el país. “La verdad es que este año iba a pasar de eso porque las preparaciones son intensas, llevan tiempo, estrés y hay mucho detrás; pero también sabía que quedándome del lado del jurado me iba a dar muchas ganas de estar en el escenario”, comentó la joven en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Esa fue la motivación suficiente para decidir competir una vez más. Sin embargo, durante la actual edición su plan va mucho más allá de la competencia. La idea es poder registrar todo el proceso, desde las preparaciones previas en la provincia, el viaje, el detrás de escena y el minuto a minuto de la competencia.

La intención del registro es que más personas puedan conocer en profundidad el oficio el barista, lo que implica y el esfuerzo, trabajo y dedicación que hay detrás de una buena taza de café.

La sanjuanina reconoce que la presión está presente a diario. Al tratarse de la campeona vigente existe una expectativa lógica sobre sus posibilidades de volver a quedarse con el primer lugar y llevarse el tricampeonato. Sin embargo, busca que esa condición no se transforme en una carga.

“Hasta el día de hoy dudo, ya que está la parte de la presión que están poniendo de volver a ganar”, admitió entre risas.

Para evitar que esa expectativa termine afectando su desempeño, decidió encarar la preparación desde otro lugar. El objetivo será llegar lo mejor preparada posible, pero sin trasladar a la competencia la ansiedad por el resultado, sino más bien, enfocado en el disfrute.

“Voy con la idea de ir lo mejor preparada que pueda y vivir la experiencia mucho más tranquila, sabiendo que los años pasados demostré un montón y este año es más una cuestión de disfrute”, afirmó.

Ese cambio de perspectiva también se refleja en la manera en que atraviesa los nervios. “Puede no salir bien y no me voy a preocupar, porque la idea es disfrutar, compartir”, sostuvo con convicción.

La competencia será apenas una parte de una experiencia más amplia. El encuentro también funciona como una gran feria vinculada al café, con referentes del sector, charlas y espacios de intercambio entre profesionales, siendo una red de gran importancia para el desarrollo profesional de Rosselot.

San Juan, y una doble representación en el certamen nacional más importante de café

La edición de este año tendrá un condimento especial para la provincia. Por primera vez habrá dos representantes sanjuaninos en la competencia.

Sucede que en San Juan se realizará en septiembre el campeonato provincial organizado por la Academia de Baristas y quien resulte ganador tendrá la posibilidad de representar a la provincia en el encuentro nacional. Para Rosselot, la presencia de dos competidores es una señal del crecimiento que está teniendo la comunidad cafetera local.

“Me parece divertido que vayan, es la primera vez que van dos representantes de San Juan. Es lindo que San Juan empiece a sonar en el mundo del café a nivel nacional”, destacó. Para la barista, competir a nivel nacional no solamente representa un reconocimiento a su recorrido profesional. También significa llevar el nombre de la provincia a un ámbito en el que todavía busca ganar mayor visibilidad.

La diferencia respecto de años anteriores estará en la mirada sobre el resultado. Esta vez, la sanjuanina va enfocada en disfrutar, exprimir al máximo la experiencia desde el lugar que elige transitar, despedirse de la competencia y continuar generando lazos y redes dentro del mundo cafetero argentino.

“Es como ir más mentalizada en disfrutar más allá del resultado. Pasarla bien y vivir esta experiencia que se hace en un lugar más grande, con representantes de más provincias todavía”, concluyó.

El 2 y 3 de octubre, en Tucumán, Barby Roselot volverá a enfrentarse al desafío nacional. Esta vez lo hará como campeona vigente, pero también como una barista que busca seguir aprendiendo y, sobre todo, disfrutar del camino.