Feriado del 17 de agosto en San Juan: cómo funcionarán los servicios este lunes

Este lunes será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Habrá modificaciones en la atención de organismos públicos, bancos, comercios y transporte.

San Juan se prepara para un nuevo fin de semana largo con cambios en el funcionamiento de distintos servicios. Este lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que organismos públicos, bancos, comercios y transporte tendrán esquemas especiales.

En la administración pública provincial y nacional no habrá atención al público durante la jornada y la actividad habitual se retomará el martes 18 de agosto.

Los bancos tampoco abrirán sus puertas durante el feriado. Sin embargo, los usuarios podrán continuar realizando operaciones a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y home banking. La atención presencial volverá a partir del martes.

En cuanto al comercio, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que los locales permanecerán cerrados durante el feriado nacional. En cambio, los supermercados, el Shopping y los establecimientos gastronómicos funcionarán con normalidad, de acuerdo con sus horarios habituales.

El transporte público también tendrá modificaciones. Los colectivos circularán durante el feriado con frecuencia reducida, por lo que se recomienda consultar los horarios antes de realizar traslados.