Diseños sin género para vestir todas las identidades, la propuesta sanjuanina detrás de Cuir Clothing

Vestir sin responder a etiquetas de género es para Cuir Clothing mucho más que una elección estética. Es la idea que sostiene desde sus comienzos la marca sanjuanina que nació alrededor de 2013, cuando Lucas Murciano buscaba una forma de vestir que se alejara de aquello que usaba "todo el mundo". Con formación en Diseño de Indumentaria, Lucas convirtió esa búsqueda personal en una propuesta que explora la vestimenta desde la neutralidad de género, con una esencia atravesada por el punk, el rock, el pride y una mirada que busca escapar de los estereotipos.

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“Ahora estamos en un rebranding, que es volver a las bases para lo que será el verano y los nuevos diseños” , comentó con orgullo Lucas en contacto con DIARIO DE CUYO. Desde sus primeros pasos, uno de los pilares de Cuir fue cuestionar la división tradicional entre ropa "de hombre" y "de mujer". Su propuesta busca que una prenda pueda ser elegida por quien se sienta identificado con ella, sin que el género determine qué puede o no puede vestir una persona.

"Uno de los ideales es el no género a la hora de diseñar, no tener estereotipos en clientes potenciales, explorando la vestimenta desde la neutralidad del género" , explicó el diseñador.

El nuevo proceso creativo, además, busca tomar distancia de las tendencias pasajeras. En lugar de seguir necesariamente las grandes modas de cada temporada en torno a colores, texturas y diseños, Lucas pone en valor los elementos que representan verdaderamente a Cuir Clothing.

Parte del rebranding consiste en revisar el propio archivo de la marca. Murciano está realizando una curaduría de colecciones anteriores para detectar cuáles son las prendas y recursos que todavía representan a Cuir. La intención es que exista una identidad visual reconocible: que alguien pueda encontrarse con una prenda y asociarla inmediatamente con la marca.

Para eso, actualmente se atraviesa el proceso de revisar qué prendas quedaron instaladas en el imaginario de quienes conocen Cuir, cuáles todavía gustan y cuáles es momento de dejar atrás. Es una mirada hacia el pasado que sirve, paradójicamente, para definir el futuro.

En ese contexto, sin duda durante la próxima temporada cobrarán protagonismo las transparencias, capas y una estética nocturna. También se sumarán juegos de superposición para generar diferentes volúmenes. “Habrá prendas con un poco más de brillo, sin llegar a que sea de ultra gala, porque no es lo que hacemos, ya que somos bastantes informales, pero dentro de lo que nos gusta, queremos ir sumando transparencias y brillos”, destacó Lucas.

La estética seguirá teniendo una fuerte influencia rockera y nocturna, mientras que la multifunción será otra de las características centrales: prendas que puedan adquirir distintas lecturas y acompañar diferentes formas de vestir.

Diseñar en San Juan y encontrar al público que entienda la labor detrás de una prenda

El desafío económico también forma parte de la realidad de los diseñadores locales. Murciano reconoce que competir con las grandes plataformas de venta que ofrecen prendas a precios más bajos, es complejo. Sin embargo, sostiene que San Juan tiene mercado para el diseño local. El problema, considera, está en encontrar nuevas formas de conectar a los diseñadores con ese público.

"Necesitamos más eventos de moda donde la gente pueda conectar con el diseño local y valorar el trabajo", afirmó.

Si bien considera que las ferias son importantes, no alcanzan para mostrar todo lo que hay detrás de una prenda. El concepto, el proceso y el trabajo muchas veces quedan invisibilizadas cuando el producto se exhibe como una pieza más en un contexto cargado de múltiples ofertas que no siempre tienen que ver con el diseño de indumentaria.

Por eso, junto a otros diseñadores locales, plantea la necesidad de ganar espacios y generar acciones que permitan visibilizar la moda sanjuanina y acercarla a nuevos consumidores.

Cuir Clothing, con presencia en Chimbas y en Rapsodia

La marca mantiene su showroom en Chimbas, donde quienes buscan prendas de diseño pueden acercarse para conocer las propuestas como para solicitar trabajos a medida. También se pueden conocer sus propuestas en el perfil de Instragram @cuir_clothing.

Además, desde hace aproximadamente un mes cuenta con un espacio en Rapsodia, que funciona los sábados durante el horario del boliche. La propuesta surgió a partir de una invitación de Dany Love, a la cual se sumó Cefiro, marca hermana de Cuir dedicada al merchandising.

"Es una marca por y para putos", resume Lucas Murciano el espíritu de la marca que lleva más de una década acompañándole.

Así, mientras Cuir revisa su historia para definir su próximo capítulo, mantiene intacta la idea que la vio nacer: crear ropa desde la libertad de no tener que encajar en una categoría.