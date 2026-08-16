De chacarero a emprendedor, Francisco Caparrós y más de una década apostando a lo propio con enfoque fresco y saludable

Hay quienes creen que las crisis generan oportunidades y una nueva manera de ver el panorama. Eso fue lo que le sucedió a Francisco Caparrós hace más de una década, cuando la búsqueda de oportunidades laborales derivó en un emprendimiento familiar que se sostiene a fuerza de esmero, dedicación y compromiso por lo fresco.

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Todo comenzó hace poco más de 12 años. Francisco recuerda que tanto él como su padre y hermano eran chacareros, aprovechando las bondades de la tierra no solo para consumo propio sino también como una fuente de ingreso. Las distintas realidades los llevaron a tener que buscar trabajo por fuera de la chacra y para que las tierras no queden en nada decidieron apostar al almendro, entendiendo que se trata de una especie con excelente adaptación climática, que resiste y tolera sequías y no requiere de mucho mantenimiento.

Con las primeras cosechas surgieron las distintas posibilidades de comercialización. “Y así nació el emprendimiento Frutos Secos Guara” , comenta Francisco orgulloso a DIARIO DE CUYO.

Actualmente forman parte del proyecto tanto Francisco como toda su familia, tanto su esposa como sus hijos. “En las ferias me vas a ver a mí, o a mi señora, quizás alguno de los chicos, todos estamos involucrados”, comenta.

El camino de Guara estuvo siempre ligado a las Ferias Agroproductivas. Francisco destaca que el emprendimiento está presente desde las primeras ediciones que comenzaron a realizarse en el 2013, cuando se realizaba en un sector del Parque de Mayo que actualmente no existe debido a las distintas reformas que ha tenido el espacio verde.

Fue precisamente en las ferias donde surgió la necesidad de ampliar la propuesta. Los clientes que se acercaban por las almendras comenzaron a pedir otros productos, como pasas y nueces. La demanda de los consumidores fue marcando el rumbo del emprendimiento y la familia no dudó e ir incorporando nuevas variedades de frutos secos.

Así fue que comenzaron a trabajar con productores de San Juan y de otras provincias para sumar productos a su oferta.

Uno de los aspectos que, según Caparros, distingue a Guara es la frescura de sus productos. La familia prepara los frutos secos antes de cada feria para evitar que permanezcan demasiado tiempo almacenados. Esta particularidad se puede percibir no solo en el aroma de cada producto sino también en su sabor.

Ese cuidado también forma parte del vínculo que construyeron con sus clientes. Después de tantos años, hay compradores que ya conocen el puesto y se acercan directamente a buscar los productos de Guara.

Dónde encontrar los productos de la Francisco Caparros y su familia

Frutos Secos Guara ofrece, además de almendras, mix de frutos secos, chips de bananas, fritas abrillantadas, flores de jaimaica, tomates disecados, nueces, maní, distintas frutas disecadas y la joya del emprendimiento: praliné de almendras.

Quienes quieran conocer y comprar sus productos pueden encontrarlos en el kiosco saludable que la familia tiene en su casa, en Villa Aberastain, en Pocito. Además, están presente en las distintas ediciones de las Ferias Agroproductivas. También se pueden contactar por medio del perfil de Instagram @frutos.guara o al número 2644367739.