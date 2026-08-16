Tendencias de maquillaje primavera-verano 2026: una guía para no dejar pasar

Este año, el maquillaje invita a lucir un rostro cómodo, versátil y expresivo, jugando en un perfecto equilibrio entre lo retro y lo futurista. La piel real y saludable es el eje central de toda la propuesta para la temporada primavera-verano 2026 , reservando el dramatismo y los colores intensos para los looks de noche.

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Gastón Chanampa, reconocido maquillador sanjuanino, analiza al detalle las claves que dominarán las pasarelas y el street style esta temporada. ‘La primavera-verano 2026 nos invita a abrazar nuestra belleza real a través de pieles livianas, toques estratégicos de color e impactos metálicos que marcan la diferencia’, dijo el especialista.

La piel se presenta discretamente luminosa y con un brillo controlado , alejándose tanto del acabado excesivamente jugoso o húmedo (glass skin) como de los acabados hiperempolvados o matificados en exceso.

Para la noche, la mirada toma el protagonismo con un carácter firme y audaz que dialoga directamente con las colecciones de vestimenta de las grandes casas de moda europeas.

Sombras Monocromáticas: se imponen las sombras en bloque (un solo tono bien difuminado) para dar profundidad sin complicaciones. Los tonos estrella de la temporada son:

se imponen las sombras para dar profundidad sin complicaciones. Los tonos estrella de la temporada son: Fríos y pasarela: azul, rosa, violeta y menta.



Cálidos y atemporales: terracotas, cobres y canelas.

Efecto Futurista: acabados metalizados que aportan destellos de luz.

acabados metalizados que aportan destellos de luz. Delineados y gemas: vuelven los delineados nítidos, limpios y definidos. Los stickers faciales y las gemas se mantienen como el accesorio clave para eventos nocturnos.

vuelven los delineados nítidos, limpios y definidos. Los stickers faciales y las gemas se mantienen como el accesorio clave para eventos nocturnos. Pestañas y Cejas:

Pestañas perfectamente peinadas, elevadas y ordenadas para abrir la mirada. La máscara de pestañas marrón se posiciona como la favorita para el día al suavizar los rasgos.

se posiciona como la favorita para el día al suavizar los rasgos.

Cejas de apariencia natural y estructurada: ni demasiado finas ni artificiales en exceso. Enmarcan el rostro sin robarse el protagonismo.

Labios: color vibrante y volumen estratégico

El lip makeup recupera su fuerza, manteniendo siempre una base de labios profundamente hidratados, cuidados y elegantes.

Paleta de color:

Día: corales suaves y rosas florales.



Noche: rojos vibrantes e intensos.

Acabado y técnica: acabados satinados con brillo concentrado únicamente en el centro para crear un efecto visual de mayor volumen. Se buscan bordes sutilmente difuminados para mantener la frescura y la autenticidad del look.

El Rubor: efecto lifting y calidez invisible

El rubor trabaja en sintonía con el tono natural de la piel para aportar dimensión y frescura con máxima precisión y sutileza.

Tonos recomendados: bronce, durazno, fucsia, terracota y coral.

bronce, durazno, fucsia, terracota y coral. Técnica: aplicación en diagonal con efecto lifting, priorizando texturas en crema o líquidas que se fundan de manera invisible con la piel.

El Crecimiento del Segmento Masculino

Una de las tendencias más consolidadas para el 2026 es la incorporación definitiva del hombre al mundo del maquillaje. Las grandes firmas internacionales continúan ampliando sus líneas hacia propuestas genderless, donde ellos ganan cada vez más terreno adoptando rutinas de cuidado, corrección sutil de la piel, bronceadores y rubores en tonos neutros.

Resumen de la paleta de color primavera-verano 2026