    • 16 de agosto de 2026 - 08:21

    Tendencias de maquillaje primavera-verano 2026: una guía para no dejar pasar

    La temporada primavera-verano 2026 llega con un concepto claro en maquillaje: libertad, frescura y funcionalidad.

    El maquillador sanjuanino Gastón Chanampa adelantó la tedencia de maquillaje para la próxima temporada.

    El maquillador sanjuanino Gastón Chanampa adelantó la tedencia de maquillaje para la próxima temporada.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Este año, el maquillaje invita a lucir un rostro cómodo, versátil y expresivo, jugando en un perfecto equilibrio entre lo retro y lo futurista. La piel real y saludable es el eje central de toda la propuesta para la temporada primavera-verano 2026, reservando el dramatismo y los colores intensos para los looks de noche.

    Leé además

    Día del Niño.

    Más de 3.000 personas dieron inicio a los festejos por el Día del Niño en Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    disenos sin genero para vestir todas las identidades, la propuesta sanjuanina detras de cuir clothing

    Diseños sin género para vestir todas las identidades, la propuesta sanjuanina detrás de Cuir Clothing

    Por Celeste Roco Navea

    Gastón Chanampa, reconocido maquillador sanjuanino, analiza al detalle las claves que dominarán las pasarelas y el street style esta temporada. ‘La primavera-verano 2026 nos invita a abrazar nuestra belleza real a través de pieles livianas, toques estratégicos de color e impactos metálicos que marcan la diferencia’, dijo el especialista.

    La Piel: luminosidad discreta y natural

    La piel se presenta discretamente luminosa y con un brillo controlado, alejándose tanto del acabado excesivamente jugoso o húmedo (glass skin) como de los acabados hiperempolvados o matificados en exceso.

    • Filosofía: la regla de oro es "maquillar en menor cantidad y de mejor manera".
    • Bases: texturas ligeras y de cobertura modulable que dejen entrever la textura real de la piel.
    • Correctores: aplicación estratégica únicamente en las zonas y cantidades estrictamente necesarias.
    • Sellado: Sse imponen los polvos microfinos que matifican zonas clave sin apagar la luz natural de un rostro saludable.

    Ojos: sombras en bloque y delineados Limpios

    Para la noche, la mirada toma el protagonismo con un carácter firme y audaz que dialoga directamente con las colecciones de vestimenta de las grandes casas de moda europeas.

    • Sombras Monocromáticas: se imponen las sombras en bloque (un solo tono bien difuminado) para dar profundidad sin complicaciones. Los tonos estrella de la temporada son:
      • Fríos y pasarela: azul, rosa, violeta y menta.
      • Cálidos y atemporales: terracotas, cobres y canelas.
    • Efecto Futurista: acabados metalizados que aportan destellos de luz.
    • Delineados y gemas: vuelven los delineados nítidos, limpios y definidos. Los stickers faciales y las gemas se mantienen como el accesorio clave para eventos nocturnos.
    • Pestañas y Cejas:
      • Pestañas perfectamente peinadas, elevadas y ordenadas para abrir la mirada. La máscara de pestañas marrón se posiciona como la favorita para el día al suavizar los rasgos.
      • Cejas de apariencia natural y estructurada: ni demasiado finas ni artificiales en exceso. Enmarcan el rostro sin robarse el protagonismo.

    Labios: color vibrante y volumen estratégico

    El lip makeup recupera su fuerza, manteniendo siempre una base de labios profundamente hidratados, cuidados y elegantes.

    • Paleta de color:
      • Día: corales suaves y rosas florales.
      • Noche: rojos vibrantes e intensos.
    • Acabado y técnica: acabados satinados con brillo concentrado únicamente en el centro para crear un efecto visual de mayor volumen. Se buscan bordes sutilmente difuminados para mantener la frescura y la autenticidad del look.

    El Rubor: efecto lifting y calidez invisible

    El rubor trabaja en sintonía con el tono natural de la piel para aportar dimensión y frescura con máxima precisión y sutileza.

    • Tonos recomendados: bronce, durazno, fucsia, terracota y coral.
    • Técnica: aplicación en diagonal con efecto lifting, priorizando texturas en crema o líquidas que se fundan de manera invisible con la piel.

    El Crecimiento del Segmento Masculino

    Una de las tendencias más consolidadas para el 2026 es la incorporación definitiva del hombre al mundo del maquillaje. Las grandes firmas internacionales continúan ampliando sus líneas hacia propuestas genderless, donde ellos ganan cada vez más terreno adoptando rutinas de cuidado, corrección sutil de la piel, bronceadores y rubores en tonos neutros.

    Resumen de la paleta de color primavera-verano 2026

    • Sombras: tonos azul, rosa, lila, menta, terracota, cobre y canela, con una acabado principal metalizado y monocromático difuminado.
    • Labios: rosa floral, coral y rojo intenso, con acabado satinado y centro focalizado de brillo.
    • Rubor: tonos bronce, durazno, fucsia y terracota, con acabado de textura fina invisible, efecto lifting.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Prevén un domingo gris y con lluvias: el detalle de cómo estará el tiempo en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pantallas y ninos: cuatro miradas sanjuaninas sobre un habito que crece y preocupa

    Pantallas y niños: cuatro miradas sanjuaninas sobre un hábito que crece y preocupa

    Por Federico Frias
    El ABC para adoptar en San Juan: dónde ir, requisitos, quienes sí y quienes no pueden adoptar

    En San Juan hay 106 familias dispuestas a adoptar: sólo 16 aceptarían menores con alguna discapacidad o enfermedad

    Por Celeste Roco Navea
    de chacarero a emprendedor, francisco caparros y mas de una decada apostando a lo propio con enfoque fresco y saludable

    De chacarero a emprendedor, Francisco Caparrós y más de una década apostando a lo propio con enfoque fresco y saludable

    Por Celeste Roco Navea