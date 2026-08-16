En San Juan hay 106 familias dispuestas a adoptar: sólo 16 aceptarían menores con alguna discapacidad o enfermedad

Hace días el Poder Judicial emitió la convocatoria pública para la adopción de una niña de 11 años con retraso madurativo y sorprendió gratamente la cantidad de postulantes que se interesaron en el caso y en darle un hogar a la menor. Con un promedio de 50 interesados, el proceso continúa de manera normal. Sin embargo, se tuvo que llegar a la convocatoria pública una vez agotadas todas las instancias, entre ellas la consulta a los inscriptos del RUA (Registro Único de Adopción). Conforme los últimos datos de un universo de 106 familias, solo 16 están abiertas a adoptar a un menor con discapacidad o enfermedad.

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Así lo señalan las últimas estadísticas del Registro Único de Adopción, a las que accedió DIARIO DE CUYO. De acuerdo a los números más reciente, el RUA tiene 106 legajos, de los cuales solo están activos 85 , ya que hay 21 de ellos que están transitoriamente no disponibles, por distintos motivos. Si lo comparamos con los datos de febrero de este año, los últimos publicados por este medio, la cantidad de familias total era de 118, aunque los legajos activos eran 86.

Dentro de las primeras entrevistas que se mantienen con los postulantes, parte de las preguntas están orientadas sobre la edad y el estado de salud, además de si están abiertos a vincularse con hermanos. La tendencia observada es que hay una mayor preferencia por niños chicos, disminuyendo llamativamente el interés por adolescentes. Además, pocas son las familias que están abiertas a adoptar un menor con alguna discapacidad o enfermedad en curso que sea prolongada.

De los 106 legajos, solo 16 estarían dispuestos a adoptar menores con alguna discapacidad o enfermedad. Precisamente la consulta inicial se trasladó a esas 16 familias antes de la convocatoria pública de la niña de 11 años. En contraposición, 90 son los postulantes que rechazaron avanzar con la vinculación y adopción de un menor con distintas condiciones o patologías.

Hace días el Poder Judicial emitió la convocatoria pública para la adopción de una niña de 11 años con retraso madurativo y sorprendió gratamente la cantidad de postulantes que se interesaron en el caso y en darle un hogar a la menor. Con un promedio de 50 interesados, el proceso continúa de manera normal. Sin embargo, se tuvo que llegar a la convocatoria pública una vez agotadas todas las instancias, entre ellas la consulta a los inscriptos del RUA (Registro Único de Adopción). Conforme los últimos datos de un universo de 106 familias, solo 16 están abiertas a adoptar a un menor con discapacidad o enfermedad.

Así lo señalan las últimas estadísticas del Registro Único de Adopción, a las que accedió DIARIO DE CUYO. De acuerdo a los números más reciente, el RUA tiene 106 legajos, de los cuales solo están activos 85, ya que hay 21 de ellos que están transitoriamente no disponibles, por distintos motivos. Si lo comparamos con los datos de febrero de este año, los últimos publicados por este medio, la cantidad de familias total era de 118, aunque los legajos activos eran 86.

Dentro de las primeras entrevistas que se mantienen con los postulantes, parte de las preguntas están orientadas sobre la edad y el estado de salud, además de si están abiertos a vincularse con hermanos. La tendencia observada es que hay una mayor preferencia por niños chicos, disminuyendo llamativamente el interés por adolescentes. Además, pocas son las familias que están abiertas a adoptar un menor con alguna discapacidad o enfermedad en curso que sea prolongada.

De los 106 legajos, solo 16 estarían dispuestos a adoptar menores con alguna discapacidad o enfermedad. Precisamente la consulta inicial se trasladó a esas 16 familias antes de la convocatoria pública de la niña de 11 años. En contraposición, 90 son los postulantes que rechazaron avanzar con la vinculación y adopción de un menor con distintas condiciones o patologías.

Estadísticas RUA San Juan - Fuente DNRUA

Estos números no están alejados de la tendencia nacional, conforme explicó Rodríguez, donde hay una marcada diferencia en adoptar bebés o niños chicos, siendo los más grandes menos considerados.

Cómo iniciar la adopción en San Juan

Desde el RUA aclararon que ellos solo reciben las postulaciones, ya que las decisiones corren por cuenta de los titulares de los Juzgados de Familia, que son quienes realizan una evaluación integral del proceso.

Pueden adoptar matrimonios (constituidos legalmente), personas con uniones convivenciales y también personas solteras, viudas o divorciadas. Para ello, la persona postulante debe ser mayor de 25 años y tener como mínimo 16 años más que el adoptado/a; ser argentino naturalizado; en el caso de ser extranjero, con residencia en el país de mínimo 5 años; y claro, estar inscriptos en el RUA.

Es importante dejar en claro que se trata de un trámite completamente gratuito y no requiere de la intervención de abogados y/o intermediarios.

Quienes estén interesados en adoptar o requieran mayor información sobre requisitos y el proceso pueden acercarse por el Registro que se encuentra en Caseros 390 sur (esquina Santa Fe, Capital), o comunicarse al 4211677 o al 2645807079 de 7 a 13 horas.

Además, si los interesados son de departamentos alejados o zonas fuera del Gran San Juan pueden recibir asesoramiento en los Juzgados de Paz de sus localidades.