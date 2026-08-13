Convocatoria pública de adopción: casi 50 postulaciones, entrevistas virtuales y particularidades de un caso que salió de las fronteras de San Juan

El pasado 10 de agosto el Poder Judicial de San Juan emitió una convocatoria pública para la adopción de una menor de 11 años que presenta retraso madurativo. La medida fue dispuesta luego de que se agotaran las búsquedas entre las personas que ya estaban inscriptas en el RUA (Registro Único de Adopción) y desde ese día las postulaciones no han parado de llegar al organismo judicial.

De acuerdo con los registros más recientes, conforme informó la titular del RUA, Teresita Rodríguez en contacto con DIARIO DE CUYO, hasta la mañana del jueves 13 de agosto habían recibido un total de 49 postulaciones. Sin embargo, aclaró que pese a haber iniciado con el proceso de entrevistas, las postulaciones continuarán abiertas, por lo que no descartan que siga aumentando el número. “Tenemos dos mails más en el Registro que hay que corroborar si están vinculados al caso. Seguramente vamos a tener más postulaciones” , precisó la funcionaria judicial.

Dentro del universo de casi 50 postulantes hay personas del Gran San Juan, de departamentos alejados como también interés de dos familias de otras provincias que se han comunicado con el RUA. Sobre este punto, Rodríguez recordó que previo a la convocatoria pública, se habían agotado las instancias de consultas tanto dentro del Registro provincial como a nivel nacional.

Rodríguez precisó que, si bien gran parte de las postulaciones están orientadas a la adoptabilidad de la menor de 11 años, se vieron sorprendidas al detectar que algunos interesados apuntaban a conocer más sobre la adopción en San Juan y sobre los menores que se encuentran en esta condición.

“Si bien se publicó la convocatoria pública, sirvió para encontrar otras familias postulantes, con deseo de brindar un hogar a un niño, una niña o adolescentes. Ha sido gratificante recibir postulaciones de personas de departamentos alejados que han visto la oportunidad de presentarse y consultar” , subrayó la titular del RUA.

Y continuó: “Hay mucha gente que estaba en terapia analizando la posibilidad de adoptar, que lo venía dialogando y esto ha sido el detonante, el disparador para acercarse al Registro. El Registro siempre está abierto, no tenemos fechas para presentar solicitudes”.

Un dato llamativo que generó sorpresa dentro del equipo de trabajo es que entre los postulantes se encontraron con individuos o familias que formaban parte del RUA pero que no habían renovado la carpeta, lo que implica que por el momento no está con interés de adoptar. La lectura que se hace sobre ellos es que quizás estaban inscriptos para la adopción de un niño o niña de menor edad y tras la convocatoria pública se acercaron a consultar.

Entrevistas presenciales y online, informe y un proceso que no se mide en tiempos

Mientras se continúa recibiendo postulaciones el personal del Registro ya inició esta semana con las entrevistas. En ese aspecto Rodríguez destacó que debido a la cantidad de interesados se están haciendo hasta seis entrevistas en simultáneo.

“La primera entrevista es de despeje. Se conoce a la persona, qué hace, con quién vive, si trabaja o no y su entorno. Es general y ahondamos en los motivos por los cuáles hay interés. No es una entrevista cerrada, es más bien abierta a lo que surgiendo de cada caso en particular”, acotó Rodríguez.

Debido a que algunas de las postulaciones son realizadas por personas que residen fuera del Gran San Juan o de la provincia, la primera entrevista se realizará de manera virtual, para que todos por igual tengan la posibilidad de manifestar sus deseos.

Culminados todos los primeros encuentros con los postulantes, el RUA elevará un informe a la doctora Marianela López, jueza de Familia y quien lleva la causa. En sus manos quedará el análisis de cada caso para luego continuar con las entrevistas. Los casos seleccionados por la magistrada continuarán con el proceso de evaluación que contemplará visita al domicilio. “Lo que sigue puede ser muy artesanal y cada caso es particular”, sostuvo Rodríguez.

Teniendo en cuenta que continúa abierta la instancia de postulación y que han comenzado con las entrevistas, Rodríguez procuró no aventurar sobre los plazos que se manejan, ya que en el medio está el futuro de una niña por lo que cada instancia se debe seguir con mucho cuidado y atención, como hacen con cada caso desde el RUA.

“Yo quiero adoptar”, el dato del Registro Único de Adopción

Los interesados pueden solicitar una entrevista con el Registro Único de Adopción (RUA) a los números 4211677 o 2645807079, de 8 a 13 horas, o por el correo electrónico [email protected]. También se pueden dirigir en persona a Caseros 390 Sur, 1° piso, Capital.