    • 13 de agosto de 2026 - 14:25

    En fotos, la repavimentación de la Circunvalación: así avanzan los primeros kilómetros de la obra

    Los trabajos comenzaron sobre el anillo externo, en el sector de Concepción. La obra alcanzará los 32 kilómetros del circuito y contempla además el ensanche de la calzada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las máquinas ya trabajan sobre la Avenida de Circunvalación en San Juan, donde comenzó la primera etapa de una obra que apunta a renovar por completo uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Las tareas arrancaron el lunes 10 de agosto con la señalización y el ordenamiento de la zona y, durante los días siguientes, se incorporó la maquinaria para avanzar con la intervención.

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    El frente de obra está ubicado sobre el anillo externo, en el sector de Concepción, a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte, en el tramo comprendido entre Tucumán y Mendoza. Según fuentes oficiales, esta primera intervención estaría completamente finalizada en unos 20 días.

    Las imágenes muestran el avance de los trabajos y el despliegue de las máquinas sobre la calzada, en una obra que tendrá un alcance mucho mayor al tramo actualmente intervenido.

    Una obra que alcanzará los 32 kilómetros

    La intervención abarcará la totalidad del recorrido de la Avenida de Circunvalación. La vía tiene una extensión de 16 kilómetros y, al contemplar tanto el anillo interno como el externo, la obra alcanzará un total de 32 kilómetros de nuevo pavimento.

    De esta manera, el proyecto contempla una renovación integral de todo el circuito, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para los miles de vehículos que utilizan diariamente esta avenida.

    Pero la intervención no se limitará a la renovación del pavimento. El proyecto también contempla un ensanche de la calzada, que llevará su ancho hasta los 10 metros e incorporará 3 metros de banquina pavimentada.

    Esta ampliación permitirá generar mayor espacio para la circulación, mejorar el margen de maniobra de los conductores y reforzar las condiciones de seguridad en uno de los principales corredores viales de San Juan.

    Cómo avanzan los primeros trabajos

    La primera etapa se concentra actualmente en el anillo externo, en el sector de Concepción. Allí comenzaron las tareas de preparación y posteriormente ingresaron las máquinas para intervenir la estructura existente.

    La obra contempla una renovación integral del pavimento que incluye el sellado de juntas, fisuras y grietas, además del bacheo con mezcla asfáltica en caliente.

    También se realizará la demolición del pavimento de hormigón deteriorado y la excavación de los sectores afectados, para luego reacondicionar y perfilar la base granular existente.

    Una vez completadas esas tareas se construirá una nueva base de suelo-cemento y, finalmente, se colocará una nueva carpeta asfáltica.

    El desvío que deben tener en cuenta los conductores

    Mientras se desarrollen las tareas sobre el anillo externo, la circulación permanecerá restringida en el sector intervenido.

    Los conductores que circulen por ese tramo deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza, continuar por el lateral de Circunvalación y volver a ingresar a la avenida mediante la rampa ubicada después de calle Mendoza.

    En paralelo, sobre el anillo interno, en el mismo sector, se realizan trabajos de mejoramiento de las banquinas ubicadas junto al espacio verde central. Estas tareas no afectan la circulación y el tránsito permanece habilitado.

    Una renovación integral de Circunvalación

    El inicio de los trabajos se produjo el lunes 10 de agosto con la señalización y el ordenamiento de la zona, mientras que en los días posteriores comenzaron a trabajar las máquinas.

    El tramo que actualmente se encuentra en obra es apenas el comienzo de un proyecto que contempla la renovación completa de la Avenida de Circunvalación. Con sus 32 kilómetros de nuevo pavimento entre ambos anillos, sumados al ensanche de la calzada y las nuevas banquinas pavimentadas, la intervención apunta a transformar uno de los principales corredores de tránsito de San Juan.

    Si se mantienen los plazos previstos, el primer tramo, ubicado entre Tucumán y Mendoza, quedará terminado en aproximadamente 20 días.

    Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-

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