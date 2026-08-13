Ministerio de Educación: San Juan suma una opción online para que adultos terminen la secundaria

Un acuerdo estratégico entre el Ministerio de Educación de San Juan y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) abre una importante oportunidad para que jóvenes y adultos sanjuaninos con la secundaria incompleta puedan retomar sus estudios y titularse a distancia.

A través del reconocido programa Adultos 2000, los estudiantes cursarán mediante un campus virtual y obtendrán el título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, el cual cuenta con validez nacional.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 18 años sin límite de edad que hayan completado la escuela primaria. Asimismo, la propuesta está pensada para responder a la situación de deportistas de elite que no pueden sostener la presencialidad por sus entrenamientos y competencias, o de personas que enfrentan inconvenientes de salud que les impiden cursar la secundaria de manera regular. Con esta alternativa se amplían las opciones educativas de la provincia, dando respuesta tanto a la demanda de quienes desean completar sus estudios como a un mercado laboral que exige personal con educación secundaria finalizada.

Adicionalmente, realizar el proceso de inscripción formal a través de la cartera educativa provincial otorga beneficios exclusivos a los postulantes. Entre ellos, se otorga un plazo extendido hasta el próximo lunes para acreditar la documentación requerida y acceder a la cohorte que iniciará las clases en el mes de septiembre. De igual manera, los inscriptos tendrán la opción de acceder a un cupo en las escuelas de oficio de San Juan para realizar capacitaciones presenciales complementarias.

Para acceder al programa desde la provincia y aprovechar la extensión de los plazos y los beneficios complementarios, las personas interesadas deben realizar la pre-inscripción en el sitio web oficial: https://terminalasecundaria.sanjuan.gob.ar/

Más sobre la propuesta del Ministerio de Educación

El programa Adultos 2000 es un plan del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diseñado para que cualquier persona en el país pueda finalizar el nivel secundario de forma 100% virtual. Para obtener la titulación es necesario aprobar un total de 24 materias. El tiempo final de cursado dependerá de la cantidad de materias que el estudiante tenga pendientes de acreditación y de la disponibilidad horaria que dedique al estudio.

La modalidad a distancia permite organizar los tiempos según las obligaciones laborales y familiares de cada alumno. Desde la plataforma virtual se accede a las clases, el material didáctico, los trabajos prácticos y el cronograma de actividades. Además, la propuesta incluye videoconferencias docentes, tanto en vivo como grabadas, para acompañar el trayecto formativo. Los exámenes finales se rinden mediante encuentros virtuales sincrónicos organizados en franjas horarias amplias. Para poder cursar solo se requiere contar con un dispositivo con conexión a internet, como computadora, notebook o tablet.

Requisitos y documentación requerida

Para ingresar al programa se exige ser mayor de 18 años, contar con la primaria completa o el secundario incompleto, residir en Argentina y disponer de un dispositivo con acceso a internet. La documentación a presentar varía según el nivel previo alcanzado por el postulante.

Quienes hayan terminado únicamente la educación primaria deberán adjuntar el DNI escaneado de ambos lados en una sola página y el certificado escaneado de finalización de estudios primarios debidamente legalizado. Por su parte, quienes posean la secundaria incompleta deberán presentar su DNI escaneado de la misma forma y el certificado analítico parcial o de materias aprobadas, legalizado por el Ministerio de Educación de la provincia.