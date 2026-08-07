    • 7 de agosto de 2026 - 16:33

    Se habilita la segunda inscripción a las Becas Progresar: cronograma, fechas y puntos de atención

    El Ministerio de Educación informa que se habilita la segunda convocatoria de inscripción a las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes en los niveles Obligatorio, Superior y de la carrera de Enfermería.

    Becas Progresar 2026.

    Becas Progresar 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La postulación se realizará de manera online y contará con acompañamiento gratuito para quienes necesiten asesoramiento durante el trámite.

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    Cronograma de fechas de inscripción Progresar Obligatorio: Abierto desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre.

    Progresar Superior y Enfermería: Inscripción disponible entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre.

    Puntos de atención presencial y asesoramiento

    Con el objetivo de facilitar el acceso a este beneficio, el Ministerio de Educación dispondrá de personal capacitado para orientar a los estudiantes sobre los requisitos y acompañarlos durante el proceso. Para realizar el trámite, cada interesado deberá concurrir obligatoriamente con un dispositivo personal con acceso a internet.

    La atención presencial se brindará de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, en los siguientes lugares:

    Centro Cívico (Isla Norte - Planta Baja): Atención para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

    Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): Atención para Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería (disponible desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre).

    Requisitos y canales de ayuda Aplicación Mi Argentina: Es indispensable contar con ella para completar la postulación. Quienes aún no la tengan instalada o necesiten recuperar su contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana (ubicado sobre calle 25 de Mayo).

    Consultas y reclamos

    Se encuentra disponible el correo electrónico [email protected] en cada mensaje se debe indicar el tipo de beca (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), el DNI del estudiante y una descripción clara del motivo de la consulta para agilizar la respuesta.

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