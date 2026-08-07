Orrego firmó un acuerdo con UNICEF para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes la firma de una serie de convenios con UNICEF Argentina , la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y municipios del Gran San Juan con el objetivo de fortalecer el sistema de protección integral de la infancia y la adolescencia en la provincia.

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El acto se desarrolló con la participación del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero ; representantes de UNICEF y de la Defensoría Nacional, además de los intendentes de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson, quienes adhirieron formalmente al programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) .

Durante la actividad, el Gobierno provincial suscribió un memorándum de entendimiento con UNICEF que consolida una agenda de trabajo conjunta para impulsar políticas públicas orientadas a garantizar más derechos y mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes sanjuaninos.

Además, se rubricó un convenio marco con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que permitirá desarrollar acciones de cooperación institucional vinculadas con la capacitación, el asesoramiento, la promoción y la difusión de los derechos de la infancia, fortaleciendo el trabajo de los organismos responsables de estas políticas.

Otro de los ejes del encuentro fue la adhesión de los municipios al programa MUNA, una iniciativa impulsada por UNICEF que busca acompañar a los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

Con esta incorporación, los departamentos podrán avanzar en acciones coordinadas para promover y garantizar derechos, articulando respuestas entre los distintos niveles del Estado frente a las problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia.

Los acuerdos también dan continuidad al trabajo iniciado este año con la conformación del Consejo Metropolitano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, integrado por los municipios del Gran San Juan junto con UNICEF y la Defensoría Nacional.

Según se informó, la estrategia contempla el fortalecimiento de los equipos técnicos especializados en niñez y adolescencia, con especial atención a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. También se impulsarán acciones vinculadas con la salud mental adolescente, la educación y otras políticas destinadas a consolidar un sistema integral de protección de derechos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la meta es extender progresivamente esta política pública al resto de los municipios sanjuaninos, promoviendo el acceso equitativo a servicios de salud, nutrición, bienestar emocional y educación, además de fortalecer el acompañamiento a las familias y contribuir a la reducción de la pobreza infantil.

Del acto participaron también la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; el jefe de Gabinete de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sebastián Medina; el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais; junto a otras autoridades nacionales y provinciales vinculadas a las políticas de infancia.