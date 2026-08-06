La clase magistral de Olivares Yapur en la Católica de Cuyo: el legado de su padre y el futuro de la Justicia

El presidente de la Corte de Justicia de San Juan regresó a la universidad donde su padre fue una figura clave desde los primeros años de la institución. Hubo homenaje, recuerdos familiares y una exposición sobre la transformación del Poder Judicial.

El Aula Magna de la Universidad Católica de Cuyo fue escenario de una jornada con un fuerte contenido institucional, pero también profundamente emotivo. El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, brindó una charla abierta sobre los desafíos del sistema judicial y la incorporación de nuevas tecnologías, en un encuentro que estuvo atravesado por el homenaje a la figura de su padre, el fallecido camarista Pablo Humberto Olivares Quiroga.

La actividad, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCCuyo, reunió a estudiantes avanzados de Abogacía, magistrados, funcionarios judiciales y autoridades universitarias. Sin embargo, el momento más significativo llegó antes del inicio de la conferencia, cuando la universidad reconoció la trayectoria de Pablo Olivares Quiroga, uno de los hombres que ayudó a construir la institución desde sus primeros años.

El homenaje recordó que Olivares Quiroga integró la primera promoción de abogados egresados de la Universidad Católica de Cuyo en 1963 y trabajó codo a codo con el fundador de la casa de estudios, monseñor Francisco Manfredi. Primero se desempeñó como secretario general y luego fue designado vicerrector académico, cargo que ocupó hasta 1998. También fue profesor titular de Derecho Civil I e integrante del Consejo Superior, formando a generaciones de abogados sanjuaninos.

Su carrera también dejó una profunda huella en el Poder Judicial provincial. Fue secretario de Primera Instancia, fiscal, juez del Quinto Juzgado Civil y, durante más de dos décadas, camarista en el fuero Civil y Comercial, hasta su fallecimiento el 24 de marzo de 2021.

Olivares Yapur abrió su exposición con un recuerdo personal. Evocó sus primeras visitas a la Universidad Católica de Cuyo cuando era apenas un niño y acompañaba a su padre por los pasillos de la institución. También rememoró los años en los que comenzó allí la carrera de Abogacía, antes de finalizar sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba.