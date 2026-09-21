La Municipalidad de la Ciudad anuncia corte de tránsito este martes en una zona del microcentro

Las restricciones viales afectarán las inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe debido al avance de las obras de infraestructura urbana. Recomiendan circular con precaución y utilizar vías alternativas.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este martes 22 de septiembre se interrumpirá de manera temporal el tránsito vehicular en la zona de avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe, en el marco del avance de los trabajos correspondientes al Plan 50 Cuadras, Microcentro.

Desde el municipio detallaron que las restricciones se deben al desarrollo de las tareas viales orientadas a mejorar la infraestructura y la circulación en el área céntrica.

Recomendaciones para conductores y vecinos Ante la magnitud de los trabajos y el impacto en el flujo vehicular habitual, las autoridades solicitaron a los conductores y vecinos tener en cuenta las siguientes medidas:

Circular con precaución: Prestar máxima atención al transitar por las adyacencias de la zona afectada.

Respetar la señalización: Acatar las indicaciones del personal de tránsito y los carteles preventivos instalados en el lugar.