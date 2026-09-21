    • 21 de septiembre de 2026 - 17:51

    Un susto que rompió la calma en el Skate park

    El skate park del Parque de Mayo se convirtió en el escenario de un momento de tensión cuando dos bailarinas sufrieron una descompensación.

    Foto: Daniel Arias

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    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Mientras decenas de jóvenes disfrutaban de las acrobacias en bicicleta y skate, la atención se desvió momentáneamente por la llegada de personal médico para asistir a dos participantes.

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    Varios chicos coparon el skate park al lado del monumento al deporte, para demostrar su habilidad sobre las bicis y los skate ante un gran número de espectadores. Pero, por unos minutos la atención se desvió hacia una de las carpas y la llegada de médicos corriendo.

    El motivo: dos chicas se descompensaron y necesitaron atención médica. Personal de seguridad le contó a Diario de Cuyo que ambas chicas son bailarinas que tras terminar su presentación se descompensaron por efecto del sol y el calor. Solo fue un susto.

    Foto: Diario de Cuyo.

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