El sector norte del pulmón verde sanjuanino se colmó de niños y adolescentes que disfrutaron de canchas de fútbol tenis, básquet, vóley y del imán principal: el atajapenal de "Dibu" Martínez.

El costado norte del Parque de Mayo se convirtió en una ciudad deportiva para los chicos. Fue en el stand de la Secretaría de Deportes con un sinfín de propuestas para los niños. En un mismo espacio armaron una cancha de vóley, una de básquet, una de fútbol tenis y una de ping-pong.

Todas totalmente copadas por los chicos que quisieron agregarle adrenalina a la primavera. En todas las opciones hubo fila de chicos esperando su turno para poder ingresar a demostrar su habilidad deportiva.

Chicos disfrutando el Día de la Primavera. Pero donde la fila era interminable en forma constante fue frente al cartel de Dibu, donde los chicos probaron su puntería en el tiro de penales. La fila creció porque el que pateaba volvía a formarse para volver a tirar.