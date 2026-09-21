    • 21 de septiembre de 2026 - 11:54

    Un sanjuanino ganó casi $30 millones en el Quini 6: también hubo otros dos afortunados

    Dos apostadores acertaron cinco números en distintas modalidades del Quini 6 y otro obtuvo un premio millonario en el Loto. Los cupones ganadores fueron vendidos en Chimbas y Capital.

    Quini 6.

    Quini 6.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreírle a tres apostadores sanjuaninos, que resultaron ganadores de importantes premios en los últimos sorteos del Quini 6 y el Loto. En total, los premios obtenidos superan los 33,7 millones de pesos.

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    El premio más importante fue para un jugador que realizó su apuesta en la subagencia 284 de Chimbas. Con cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, obtuvo $29.424.345. Los números que conformaron la combinación ganadora fueron 15, 29, 31, 32 y 40.

    Otro apostador de la provincia también tuvo una destacada jornada en el Quini 6. En este caso, el cupón fue vendido en la agencia 625 de Capital y consiguió cinco aciertos en la Segunda Vuelta, lo que le permitió llevarse un premio de $1.594.553. Los números jugados fueron 2, 7, 12, 18 y 44.

    A estos dos premios se sumó un tercer ganador sanjuanino, aunque esta vez en el Loto. El boleto fue vendido en la agencia 021 de Capital y acertó cinco números en la modalidad Sale o Sale, alcanzando un premio de $2.724.382. La combinación fue 2, 9, 12, 17 y 36.

    Entre los tres premios, los apostadores de San Juan se llevaron $33.743.280, en una jornada que dejó importantes premios distribuidos entre distintos puntos de la provincia.

    Ahora, los ganadores deberán realizar los trámites correspondientes para cobrar sus respectivos premios, mientras crece la expectativa por conocer si alguno de los afortunados ya se presentó en las agencias donde fueron realizadas las apuestas.

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