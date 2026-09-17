    • 17 de septiembre de 2026 - 15:12

    Un sanjuanino fue parte del bronce argentino en Adiestramiento en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

    Alejandro Golín, del Jockey Club San Juan, se desempeñó como jefe del equipo argentino de Adiestramiento, que logró la medalla de bronce en ODESUR.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sanjuanino Alejandro Golín, representante del Jockey Club San Juan, tuvo una destacada participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde se desempeñó como jefe del equipo argentino de Adiestramiento, disciplina ecuestre en la que la delegación nacional consiguió la medalla de bronce.

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    La competencia forma parte del calendario de ODESUR (Organización Deportiva Suramericana) y reúne a representantes de distintos países de la región. Para Golín, su presencia significó volver a formar parte de una competencia internacional de alto nivel y asumir un rol de responsabilidad dentro de la delegación argentina.

    Alejandro Golín guió al equipo que integraron Leonardo Godoy, Verónica Alberto, Diane Amendolara y Federico de Michelis.

    Los Juegos Suramericanos integran el ciclo olímpico y representan una instancia de preparación y competencia para los deportistas de cara a los próximos grandes compromisos internacionales, entre ellos los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

    Desde el Jockey Club San Juan destacaron la participación de Golín y celebraron el resultado conseguido junto al equipo argentino, en una competencia que volvió a poner al deporte ecuestre sanjuanino en el plano internacional.

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