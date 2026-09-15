    • 15 de septiembre de 2026 - 22:05

    Un sanjuanino se metió en el equipo argentino que competirá en el Sudamericano de Saltos Hípicos

    Santiago Muñoz Montané, representante del Jockey Club San Juan, terminó tercero en las selectivas realizadas en Buenos Aires y consiguió un lugar en la delegación nacional que viajará a Chile.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El jinete sanjuanino Santiago Muñoz Montané consiguió un importante logro para el deporte ecuestre provincial al finalizar tercero en las selectivas del Club Alemán de Equitación de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Children 1,20 metros.

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    Muñoz Montané, representante del Jockey Club San Juan, compitió junto a su entrenador Ricardo Yacante y montando a Roi Chocogold, ejemplar propiedad de Martín Moschini. El resultado obtenido le permitió alcanzar la clasificación al equipo argentino que participará en el próximo Sudamericano de Saltos Hípicos, que se disputará en Chile.

    La clasificación representa un nuevo paso en la carrera deportiva del joven sanjuanino, que ahora tendrá el desafío de representar al país en una competencia internacional y compartir equipo con los mejores exponentes de la categoría.

    Un lugar entre los mejores

    Las selectivas realizadas en Buenos Aires fueron determinantes para definir a los representantes argentinos que participarán del certamen sudamericano. Allí, Santiago Muñoz Montané logró ubicarse en el tercer puesto de Children 1,20 m, resultado que le abrió las puertas a la convocatoria nacional.

    Con Roi Chocogold como compañero de competencia y bajo la conducción de Ricardo Yacante, el sanjuanino afrontará ahora una nueva etapa de preparación con la mira puesta en el torneo continental que tendrá como escenario a Chile.

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