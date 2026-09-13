    • 13 de septiembre de 2026 - 12:51

    Sanjuanino golpeó a su pareja delante de su hija y fue condenado a estar medio año en la cárcel

    El sanjuanino Gustavo Vidable atacó a su pareja durante una discusión, la golpeó y pateó mientras la menor presenciaba la escena.

    Sanjuanino atacó a su pareja de manera salvaje frente a su hija.&nbsp;

    Sanjuanino atacó a su pareja de manera salvaje frente a su hija. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una discusión de pareja terminó en una violenta agresión que tuvo como testigo a una niña que comenzó a llorar y gritar al ver cómo golpeaban a su madre. Por el hecho, su padre, el sanjuanino Gustavo Vidable fue condenado por violencia de género.

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    El episodio ocurrió el 9 de julio de 2026, alrededor de las 12:15, en la vivienda que compartían Vidable y la denunciante. Según la investigación, ambos habían mantenido una relación durante aproximadamente dos años y, en ese contexto, la mujer habría sufrido agresiones físicas y verbales.

    Violencia de género en San Juan

    Ese día, la víctima manifestó su intención de ir a almorzar a la casa de su madre, lo que generó una discusión. En medio del conflicto, Vidable comenzó a insultarla y la empujó por la espalda. Cuando ella reaccionó y también lo empujó, el hombre le dio un golpe de puño en el costado del ojo derecho y la hizo caer al suelo.

    La situación se volvió aún más violenta. Mientras la mujer permanecía en posición fetal, Vidable la pateó en el brazo y la espalda y le dio otro golpe de puño en la cabeza. Todo ocurrió delante de la hija menor de la víctima, quien reaccionó llorando y gritando.

    Pero el ataque continuó después de la agresión física. Cuando la mujer intentaba juntar sus pertenencias para abandonar la vivienda junto a su hija, Vidable retiró el picaporte de la puerta y la dejó encerrada en una habitación, impidiéndole salir.

    La víctima consiguió pedir ayuda a su padre mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. El hombre envió al hermano de ella al domicilio. Cuando llegó, Vidable abrió la puerta, aunque antes de que la mujer pudiera retirarse volvió a empujarla por la espalda.

    La denunciante advirtió que iba a realizar una denuncia por lo ocurrido. Según la acusación, Vidable respondió con una amenaza: le dijo que la mataría cuando recuperara su libertad.

    El 14 de julio se realizó la audiencia de control de detención y formalización, donde se dispuso que permaneciera bajo prisión preventiva durante dos meses.

    Finalmente, el 9 de septiembre, durante un juicio abreviado, Vidable fue condenado a seis meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en contexto de género, en concurso real con amenazas simples.

    En la causa intervino la fiscal Claudia Ruiz, junto con la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

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