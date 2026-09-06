    • 6 de septiembre de 2026 - 17:37

    Rivadavia: un apostador sanjuanino ganó más de $23 millones en la Quiniela

    La suerte sonrió con fuerza en el departamento Rivadavia. Un apostador sanjuanino se convirtió en flamante ganador de un impresionante premio de $23.500.000 tras acertar una combinación de tres cifras en el sorteo de la Quiniela de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según informaron fuentes de la Caja de Acción Social (CAS), la jugada de la fortuna se concretó en la agencia oficial N° 242/000, situada en territorio rivadaviense. Como es habitual en estos casos de grandes aciertos, hasta el momento no trascendió la identidad del flamante ganador, quien mantiene el anonimato mientras se inician los trámites administrativos de rigor.

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    El atractivo principal de la jugada es que el cuantioso premio de 23,5 millones de pesos quedó concentrado en una sola apuesta, monopolizando el pozo mayor de la jornada.

    El detalle de "La Max", la modalidad que disparó el pozo

    El suculento premio no fue producto de una jugada tradicional convencional, sino que se activó a través de “La Max”, una modalidad especial del juego oficial diseñada específicamente para premiar a aquellos apostadores que realizan jugadas superiores a los $5.000.

    En esta oportunidad, el apostador sanjuanino optó por participar con una redoblona de tres cifras contemplada entre los primeros cinco premios del extracto oficial, logrando clavar la combinación exacta que le permitió alzarse con el pozo mayor.

    Los pasos que restan para el cobro del premio

    Desde el organismo regulador indicaron que en las próximas horas se conocerán más precisiones sobre la jugada y se avanzará formalmente con la validación administrativa.

    Este paso burocrático resulta indispensable para completar la confirmación legal del premio y habilitar el posterior proceso de pago al apostador. Por lo pronto, los datos fácticos que dejó la jornada son contundentes: un punto de venta en Rivadavia, una modalidad que rinde frutos y un premio de $23,5 millones que ya hace historia en la quiniela provincial.

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