Policías salvaron a un bebé que se ahogó con comida en una comisaría de Rivadavia

El niño, de 1 año y 7 meses, llegó junto a su madre a la Comisaría 34ª sin signos vitales. Tres efectivos realizaron maniobras de RCP y lograron estabilizarlo.

Un momento de extrema tensión se vivió este martes por la tarde en la Comisaría 34ª de Rivadavia, cuando una mujer llegó desesperada con su hijo de apenas 1 año y 7 meses, quien se había ahogado con comida y no presentaba signos vitales. La rápida intervención de los policías permitió salvarle la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:11, cuando la madre, de 34 años, ingresó a la dependencia policial con el pequeño en brazos y pidió ayuda de manera urgente.

Ante la emergencia, el personal que se encontraba de guardia actuó inmediatamente. La cabo Marcela Florido, junto a la agente Florencia Ortiz y el agente Ramón Bragganiolo, comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los efectivos lograron liberar las vías respiratorias del niño y estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.

Poco después intervino el servicio de Emergencias Médicas 107, cuyos profesionales evaluaron al bebé y determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud debido a que ya no se encontraba en peligro.