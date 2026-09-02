    • 2 de septiembre de 2026 - 19:43

    Policías salvaron a un bebé que se ahogó con comida en una comisaría de Rivadavia

    El niño, de 1 año y 7 meses, llegó junto a su madre a la Comisaría 34ª sin signos vitales. Tres efectivos realizaron maniobras de RCP y lograron estabilizarlo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un momento de extrema tensión se vivió este martes por la tarde en la Comisaría 34ª de Rivadavia, cuando una mujer llegó desesperada con su hijo de apenas 1 año y 7 meses, quien se había ahogado con comida y no presentaba signos vitales. La rápida intervención de los policías permitió salvarle la vida.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 15:11, cuando la madre, de 34 años, ingresó a la dependencia policial con el pequeño en brazos y pidió ayuda de manera urgente.

    Ante la emergencia, el personal que se encontraba de guardia actuó inmediatamente. La cabo Marcela Florido, junto a la agente Florencia Ortiz y el agente Ramón Bragganiolo, comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

    Los efectivos lograron liberar las vías respiratorias del niño y estabilizarlo mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.

    Poco después intervino el servicio de Emergencias Médicas 107, cuyos profesionales evaluaron al bebé y determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud debido a que ya no se encontraba en peligro.

    Finalmente, el pequeño quedó en buen estado de salud y al cuidado de su madre, luego del dramático episodio que tuvo un desenlace favorable gracias a la rápida reacción de los policías.

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