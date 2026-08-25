Los vieron fumando marihuana en la calle, los requisaron y hallaron 33 envoltorios fraccionados

Tres personas fueron aprehendidas en inmediaciones de Avenida España y Alberdi. Intervino la Policía Ciclística, Drogas Ilegales y la Justicia Federal.

Detuvieron a un comisario por su presunta participación en el transporte de 1.300 kilos de marihuana

Lo persiguieron en Chimbas y le encontraron 42 porros de marihuana

Un procedimiento de rutina llevado a cabo por la División Policía Ciclística derivó en la detención de tres personas y el secuestro de decenas de dosis de sustancia ilícita en la Capital sanjuanina. El hecho ocurrió alrededor de las 12:35 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad en la intersección de Avenida España y calle Alberdi.

En el lugar, los uniformados observaron a dos hombres y una mujer consumiendo un cigarrillo de fabricación casera. Al ser abordados por los agentes, los sospechosos admitieron de forma voluntaria que se encontraban fumando marihuana en la vía pública.

Ante la situación, y con la colaboración de personal femenino, las fuerzas de seguridad realizaron un palpado preventivo a los tres involucrados. Durante la requisa, se descubrió que uno de los sujetos llevaba un bolso tipo morral de color beige y negro.

33 envoltorios de nylon con sustancia vegetal de color verde y fuerte aroma (presuntamente marihuana).

Un paquete de papelillos para armar cigarrillos.

Un picador de madera/metal (conocido popularmente como "pica pica").

Dada la naturaleza del hallazgo, se solicitó la presencia del Departamento de Drogas Ilegales, organismo que tomó custodia de las sustancias y los elementos secuestrados para efectuar las pruebas de campo correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, durante la entrevista los tres individuos mostraron una actitud alterada y nerviosa, para luego comenzar a provocar disturbios y alterar el orden público. A pesar de las reiteradas advertencias de los efectivos para que se tranquilizaran, la negativa de los involucrados derivó en su inmediata aprehensión.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 4ta, mientras que las actuaciones legales quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de San Juan.