[VIDEO] Así fue la gresca que terminó con una mujer herida de bala mientras protegía a su hija de 5 años

Un video que ya forma parte de la investigación judicial permite observar parte de la violenta gresca que terminó a los tiros en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. En las imágenes se ve a varias personas arrojando piedras y pateando un portón o estructura de chapa de una vivienda. Es uno de los registros que ya tiene la Justicia para reconstruir qué ocurrió antes de los disparos.

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El episodio ocurrió alrededor de las 18 del jueves 20 de agosto, en el Sector 2 del asentamiento. De acuerdo con la investigación, varias personas protagonizaban una fuerte discusión cuando un joven que llevaba lo que aparentaba ser un arma de fuego larga comenzó a efectuar disparos.

En medio del caos, una mujer de 33 años salió de su casa para buscar a su hija de 5 años , que se encontraba jugando en uno de los caminos internos. Al advertir que había un hombre armado, tomó a la niña en brazos para protegerla. Fue entonces que escuchó una detonación y sintió un fuerte dolor: una bala la alcanzó en el muslo derecho, cerca de la zona inguinal .

La mujer fue trasladada al Hospital Rawson, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Otro hombre, de 42 años, también resultó lesionado. Se encontraba en el fondo de su vivienda cuando un proyectil le rozó la espalda, a la altura de la escápula derecha. La bala atravesó sus prendas y le provocó una lesión superficial.

Tras los disparos, el sospechoso escapó por un sendero interno conocido como “La Línea”. Los vecinos alertaron al 911 y aportaron características del presunto agresor. Poco después, policías de la Comisaría 5ª encontraron a un joven que coincidía con esa descripción dentro de una vivienda aparentemente abandonada y lo detuvieron.

El arma, sin embargo, no fue encontrada y se sospecha que pudo haber sido descartada durante la fuga. Además, por disposición de la Fiscalía, se preservaron las manos y antebrazos del detenido para determinar si presentaba residuos compatibles con un disparo reciente.

El detenido es Juan Ignacio Páez, de 22 años, quien quedó inicialmente vinculado a una causa por abuso de arma de fuego y lesiones agravadas por el uso de arma.

Qué pasó en la primera audiencia

Durante la audiencia realizada este lunes 24 de agosto en el Sistema Especial de Flagrancia, la Fiscalía solicitó nuevos estudios médicos para determinar con precisión la gravedad de la lesión sufrida por la mujer.

Según indicaron fuentes judiciales a este diario, el fiscal Cristian Gerarduzzi, teniendo en cuenta una tomografía, pidió una nueva historia clínica y un examen del médico legista para establecer si la herida provocada por la bala alojada en el muslo debe ser considerada leve, grave o gravísima, algo que puede modificar la calificación legal y la eventual pena.

Fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía prevé solicitar una nueva audiencia entre este martes y el viernes, una vez que estén disponibles esos resultados. Si la lesión es considerada leve y tiene una recuperación inferior a 30 días, la pena máxima rondaría los tres años y podría ser de cumplimiento condicional, teniendo en cuenta que Páez no registra antecedentes. En cambio, si la lesión supera los 30 días de recuperación, podría ser considerada grave y cambiaría la acusación y el rango de pena previsto.

La situación procesal del joven, por lo tanto, dependerá en buena medida de la evaluación médica definitiva sobre la herida de bala.