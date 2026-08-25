    • 25 de agosto de 2026 - 21:58

    Cuatro allanamientos por robo de motos en San Juan: secuestraron equipos de sonido y luces

    La Policía realizó cuatro procedimientos en barrios de Chimbas y Capital como parte de una investigación por el robo de motos y la venta ilegal de moto-partes. También incautaron equipos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una investigación por el robo de motocicletas derivó en cuatro allanamientos realizados en Chimbas y Capital, donde personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 secuestró distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia. Entre ellos había equipos de sonido e iluminación cuya propiedad y procedencia no pudieron ser justificadas.

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    Los procedimientos se concretaron el lunes 24 de agosto, luego de distintas tareas investigativas realizadas bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad.

    El objetivo de la pesquisa es identificar a los responsables de la sustracción de motovehículos y avanzar sobre personas que podrían estar vinculadas con la comercialización ilegal de moto-partes y autopartes.

    Durante los allanamientos se encontraron elementos relacionados con la causa principal, que ahora son analizados por los investigadores. Sin embargo, también apareció una importante cantidad de equipamiento destinado a sonido e iluminación que no pudo ser asociado, en principio, con una procedencia legítima.

    Qué secuestró la Policía

    Entre los elementos incautados hay un tacho LED marca PLS, un proyector láser Jawel LED, un proyector de luces LED de colores y dos tachos de luces LED, uno de 36 luces y otro de 18.

    También fueron secuestrados dos maletines metálicos, siete micrófonos y cables. Entre los micrófonos hay equipos de las marcas Behringer, Shure PG48 y EBEL.

    Desde la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes indicaron que aquellos vecinos que hayan sufrido el robo de alguno de estos elementos pueden presentarse en la dependencia policial para intentar reconocerlos y acreditar su propiedad.

    La investigación continúa para determinar el origen de los efectos secuestrados y establecer si tienen relación con otros hechos delictivos registrados en la provincia.

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