Caso Loan: sobreseyeron al sanjuanino Carlos Pérez y a los demás imputados por trata de personas

La Justicia Federal resolvió este martes una de las cuestiones pendientes en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña . La jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobreseyó a ocho imputados del delito de trata de personas , entre ellos el sanjuanino Carlos Guido Pérez .

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La decisión fue plasmada en una resolución de 104 páginas y alcanza también a María Victoria Caillava, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

El sobreseimiento no significa que Carlos Pérez y los demás acusados hayan quedado desvinculados del caso Loan . De hecho, Pérez, Caillava, Maciel, Laudelina Peña, Benítez, Ramírez y Millapi continúan sometidos a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la sustracción y ocultamiento del menor . Méndez, en cambio, no integra actualmente ese juicio.

La jueza Pozzer Penzo concluyó que, después de casi dos años de investigación, no aparecieron elementos suficientes para acreditar la existencia de una organización dedicada a la trata de personas .

La hipótesis había cobrado fuerza durante las primeras semanas posteriores a la desaparición de Loan y fue uno de los motivos por los que el expediente pasó de la Justicia provincial al fuero federal.

Sin embargo, las medidas realizadas posteriormente no permitieron encontrar indicadores que sostuvieran esa línea investigativa. La magistrada también descartó otras hipótesis que habían surgido durante la investigación, entre ellas una posible conexión con el crimen organizado, una denominada “pista narco” y una eventual venganza intrafamiliar.

Los ocho imputados se encontraban desde diciembre de 2024 con falta de mérito respecto de la acusación por trata. Esa situación procesal es provisoria y se utiliza cuando no existen pruebas suficientes para procesar ni tampoco para sobreseer. Al no haberse incorporado nuevos elementos que permitieran avanzar con esa imputación, la jueza resolvió ahora cerrar definitivamente ese tramo.

Carlos Pérez sigue ligado a la causa por la desaparición de Loan

La resolución de Pozzer Penzo aclara que el sobreseimiento por trata no modifica el proceso que se encuentra en etapa de juicio oral.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que la desaparición de Loan no fue considerada un hecho accidental. En el fallo señaló que está acreditado que existió un propósito de sustraer al niño y ocultarlo, precisamente el hecho por el cual varios de los imputados continúan siendo juzgados.

Por lo tanto, la decisión conocida este martes representa el cierre de una de las hipótesis que se investigaron desde el comienzo, pero no pone punto final a la investigación judicial sobre qué ocurrió con Loan ni desvincula al sanjuanino Carlos Pérez del expediente.

Además, en el caso de Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, el sobreseimiento también alcanza la imputación inicial por abandono de persona, delito por el que habían sido acusados en la Justicia provincial poco después de la desaparición del niño.