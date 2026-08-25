Saquearon la indumentaria de Unión de Villa Krause y estiman pérdidas por $10 millones

Desde la dirigencia denunciaron el robo de toda la indumentaria que guardaba en su secretaría y pidió colaboración para recuperar los elementos. Ya se realizarán peritajes para avanzar en la investigación.

Un importante robo golpeó al Club Unión de Villa Krause y generó preocupación entre socios, hinchas y la comunidad deportiva sanjuanina. Delincuentes se llevaron toda la indumentaria que se encontraba guardada en la secretaría de la institución, un material que iba a ser utilizado por los jugadores en el próximo Torneo Regional que lo tendrá al Azul debutando este domingo ante Sportivo Desamparados.

Desde el club informaron que el perjuicio económico rondaría los $10 millones, aunque el impacto va más allá del valor de los elementos sustraídos. La pérdida compromete parte de la preparación deportiva e institucional, debido a que la indumentaria estaba destinada a los futbolistas que representarán a la entidad.

La situación ya se encuentra bajo investigación. Desde la institución informaron que se realizaron los peritajes correspondientes, procedimientos en los que se buscan y analizan rastros, huellas u otros elementos que puedan aportar pruebas para identificar a los responsables.

El antecedente: el robo la Escuelita de Fútbol El nuevo golpe delictivo ocurre poco tiempo después de otro robo sufrido por la Escuelita de Fútbol de Unión. En aquella oportunidad, desconocidos ingresaron a la sede tras violentar uno de los accesos y se llevaron una garrafa junto a distintos elementos deportivos indispensables para los entrenamientos.

Ese hecho también generó un fuerte perjuicio para la institución, ya que los materiales robados eran utilizados diariamente por los chicos que asisten a la escuelita y cumplen un rol fundamental en sus prácticas y actividades deportivas.