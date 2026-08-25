    • 25 de agosto de 2026 - 13:17

    Saquearon la indumentaria de Unión de Villa Krause y estiman pérdidas por $10 millones

    Desde la dirigencia denunciaron el robo de toda la indumentaria que guardaba en su secretaría y pidió colaboración para recuperar los elementos. Ya se realizarán peritajes para avanzar en la investigación.

    Robo de indumentaria a Unión de Villa Krause.

    Robo de indumentaria a Unión de Villa Krause.

    Foto:

    GENTILEZA 7 IMAGEN ILUSTRATIVA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante robo golpeó al Club Unión de Villa Krause y generó preocupación entre socios, hinchas y la comunidad deportiva sanjuanina. Delincuentes se llevaron toda la indumentaria que se encontraba guardada en la secretaría de la institución, un material que iba a ser utilizado por los jugadores en el próximo Torneo Regional que lo tendrá al Azul debutando este domingo ante Sportivo Desamparados.

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    Desde el club informaron que el perjuicio económico rondaría los $10 millones, aunque el impacto va más allá del valor de los elementos sustraídos. La pérdida compromete parte de la preparación deportiva e institucional, debido a que la indumentaria estaba destinada a los futbolistas que representarán a la entidad.

    La situación ya se encuentra bajo investigación. Desde la institución informaron que se realizaron los peritajes correspondientes, procedimientos en los que se buscan y analizan rastros, huellas u otros elementos que puedan aportar pruebas para identificar a los responsables.

    Ese hecho también generó un fuerte perjuicio para la institución, ya que los materiales robados eran utilizados diariamente por los chicos que asisten a la escuelita y cumplen un rol fundamental en sus prácticas y actividades deportivas.

    Ahora, con el robo de toda la indumentaria que se encontraba en la secretaría, el club enfrenta una nueva pérdida económica y deportiva. La institución pidió la colaboración de socios, hinchas y vecinos para recuperar los elementos sustraídos.

    Además, solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido o detecte una posible venta de la indumentaria se comunique de manera segura con el club o con los organismos de seguridad. Según indicaron, la identidad de quienes aporten datos será mantenida en reserva.

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