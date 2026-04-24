    • 24 de abril de 2026 - 18:22

    Unión tras sufrir un robo y hechos de violencia, endurece medidas y cierra las puertas de sus entrenamientos

    Unión de Villa Krause anunció que las prácticas serán a puertas cerradas y que se aplicará derecho de admisión para resguardar la seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de un comunicado oficial, Unión de Villa Krause informó la implementación de medidas estrictas luego de registrarse episodios de violencia en sus instalaciones. Si bien desde la dirigencia rawsina no detallaron los hechos de violencia, hace unos días se conoció de un robo en la Escuelita de fútbol.

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    Según detalla el escrito, los hechos ocurrieron tanto en el predio “El Gigante” como en el estadio “12 de Octubre”, lo que motivó a la institución a tomar la decisión de realizar todos los entrenamientos a puertas cerradas. El objetivo principal de la medida es garantizar la seguridad de los deportistas y preservar la integridad de los espacios del club.

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    Además, desde la dirigencia advirtieron que se reserva el derecho de admisión para impedir el ingreso de personas consideradas violentas o que representen un riesgo para el normal desarrollo de las actividades deportivas.

    El robo que generó indignación

    El hecho de inseguridad que golpeó al Club Atlético Unión ocurrió durante la noche del pasado domingo en la sede de la escuelita de fútbol que volvió a ser blanco de la delincuencia.

    Según informaron desde la institución, autores desconocidos forzaron la puerta de ingreso y sustrajeron una garrafa junto a diversos elementos deportivos fundamentales para el desarrollo de los entrenamientos diarios.

    El episodio no solo representa una pérdida material para el club, sino que afecta directamente a decenas de niños que asisten al espacio, el cual cumple un rol clave en su formación y recreación.

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