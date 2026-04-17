Torneo Apertura: noche de líderes para abrir el programa de la fecha 12

Unión-Trinidad y Desamparados-Carpintería abrirán este viernes la jornada del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina.

Locales. Atlético Unión será local de Trinidad en el clásico de la fecha 12 del Torneo Apertura.

Con el Superclásico como gran faro futbolero del fin de semana, en la Liga Sanjuanina decidieron ajustar la programación de la fecha 12 del Torneo Apertura con dos anticipos nocturnos para este viernes. Unión-Trinidad y Desamparados-Carpintería serán los dos anticipos desde las 21,30.

Así, la fecha 12 arrancará con dos encuentros que tendrá a los dos punteros como protagonistas. En el Estadio 12 de Octubre en Villa Krause, Unión recibirá a Trinidad en una nueva edición del clásico rawsino. El Azul llega como líder con 24, mientras que el León se encuentra dentro de zona de clasificación con 17 unidades.

En tanto que al mismo horario en Puyuta, Sportivo Desamparados será anfitrión de Carpintería. El Puyutano es líder junto a Unión y con un encuentro menos, mientras que el Celeste pocitano lucha por salir del fondo de las posiciones, cuenta con 10 puntos y solo ganó dos partidos en lo que va del torneo.

Teniendo en cuenta que el domingo no habrá actividad vespertina por el Superclásico, todo el grueso de la fecha se jugará el sábado desde las 17.

Atenas en La Rinconada será anfitrión de López Peláez, San Lorenzo recibirá a Colón Junior y Juventud Zondina hará lo propio ante Marquesado. Además, 9 de Julio recibirá a Defensores de Argentinos, Atlético Alianza chocará ante Sarmiento de Zonda en Santa Lucía y Rivadavia será anfitrión de Villa Ibañez. El domingo a las 11 de la mañana, Peñarol recibirá a Minero en Chimbas.