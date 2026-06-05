San Martín define todo para recibir a Nueva Chicago en el Pueblo Viejo

Tras la caída en Temperley, en Concepción dieron vuelta la página y con toda la semana completa para prepararse, en San Martín el objetivo se fijó en volver a los triunfos ante Nueva Chicago este sábado desde las 16 en el Hilario Sánchez, sabiendo que necesita afirmarse.

San Martín visita a Temperley con la mira puesta en seguir escalando en la Primera Nacional

San Martín regaló un tiempo y se quedó sin nada frente a Temperley

Aún en zona de Reducido, la caída ante el Celeste no castigó tanto a San Martín que encarará la recta final de la primera rueda de la Primera Nacional con el solo objetivo de ganar y encontrar regularidad.

Con pocos cambios en el esquema y en los nombres, el entrenador Alejandro Schiapparelli terminará la preparación este viernes con el último entrenamiento. El modelo con el que terminó jugando en Temperley, siendo absolutamente ofensivo, tendría chances de aparecer en cancha ante Nueva Chicago que tiene el postergado el partido contra Gimnasia de Jujuy de la fecha pasada.

La línea de cuatro en el fondo no se toca con Murillo y Zuliani de laterales, mientras que la zaga central tiene crédito para Aguilera y Cocca todavía aún con los errores del primer tiempo ante el Gasolero. En el medio, Jaurena se hizo clave, sostienen aún a Pelaitay como referente y queda ver qué pasa con Acosta, sabiendo que Monje entró muy bien. En tanto que Hachen y Seba González se disputan esa cuarta plaza, en la fase creativa del modelo.

Arriba, sin Funez nada es posible para San Martín pero cuesta aun confirmar su socio porque Juncos arranca bien y se diluye, mientras que Iachetti parece tener más chances.

San Martín, luego de Chicago, visitará a Gimnasia de Jujuy el sábado 13 a las 20 por la fecha 18. En la fecha 4 postergada, será local de Agropecuario el sábado 20 a las 16, mientras que comenzará la Segunda Rueda en la fecha 19, recibiendo a Chacarita Juniors el domingo 5 de julio a las 16 y en la fecha 20, visitará a Guemes de Santiago del Estero el domingo 12 de julio, también a las 16.

ABRE LA FECHA 17

Ferrocarril Midland será el encargado de abrir la decimoséptima fecha de la Primera Nacional, con un viaje al norte del país para visitar a Gimnasia y Tiro de Salta, en lo que será el único encuentro de este viernes. El partido comenzará a las 21:30, en el estadio El Gigante del Norte, donde Midland buscará quedar puntero de la Zona B.

El "Funebrero" se encuentra tercero con 25, solo por debajo de Gimnasia de Jujuy (2°) y Atlanta (1°), ambos con 27 puntos, los cuales se enfrentarán al siguiente día desde las 14, en Villa Crespo.

Mientras tanto en la Zona A, Morón no quiere dejar de pisar el acelerador y mantenerse primero, sobre todo teniendo en frente a Almirante Brown en un partido denominado "El Clásico del Oeste", el domingo a las 15.

Además, Acassuso y Central Norte pelean directamente por quién se mete en zona de descenso, al igual que Chaco For Ever en el primer grupo, mientras que Güemes y Almagro son los últimos dos del segundo grupo.

PROGRAMACION

Viernes 5/6

Gimnasia y Tiro (S) - Ferrocarril Midland - 21:30hs

Sábado 6/6

Atlanta - Gimnasia (J) - 14hs

Los Andes - Estudiantes - 15hs

San Miguel - Defensores de Belgrano - 15:30hs

Acassuso - Central Norte (s) - 15:30hs

San Martín (SJ) - Nueva chicago - 16hs

Atlético Rafaela - Colegiales - 16:30hs

Tristán Suárez - Almagro - 19hs

Domingo 7/6

Morón - Almirante Brown - 15hs

San Telmo - Deportivo Madryn - 15hs

All boys - Racing (C) - 15:30hs

Chacarita - Temperley - 15:30hs

Chaco For Ever - Ferro - 16hs

Agropecuario - Patronato - 16hs

Güemes - Deportivo Maipú - 16hs

Godoy Cruz - Mitre - 16:30hs

Colón - Ciudad de Bolivar - 17hs

San Martín (T) - Quilmes - 17:30hs