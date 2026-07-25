    • 25 de julio de 2026 - 22:17

    San Martín quiere seguir la senda ganadora visitando a Agropecuario

    Este domingo, a las 15, el Verdinegro irá por otra victoria en la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional.

    Decisivos. Jaurena, Zuliani y Funez son los pilares de la campaña de San Martín que quiere otra victoria en Carlos Casares.

    Decisivos. Jaurena, Zuliani y Funez son los pilares de la campaña de San Martín que quiere otra victoria en Carlos Casares.

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    Por Ariel Poblete

    Es el momento indicado para encontrar esa regularidad que lo meta en la pelea grande. Con un partido y medio menos, Atlético San Martín tratará de seguir en la senda ganadora cuando visite este domingo a las 15 a Agropecuario en Carlos Casares.

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    Después de la victoria en Santiago del Estero, el Verdinegro reacomodó las cosas y pese que se le supendió el choque contra Tristán Suárez de la semana pasada, hoy el objetivo clave es ganar para terminar de acomodarse en la zona de Reducido.

    Con mucho tiempo para poder preparar este partido, en el campamento de San Martín apuntan a tener en cancha a la mejor versión posible, sin ausencias importantes en el esquema de Alejandro Schiapparelli.

    Los cuatro del fondo no se tocarían con Nadalín y Zuliani por los laterales, más Aguilera y Marchio como centrales. En el mediocampo, el equilibrio de Acostay Jaurena es vital, además de la capacidad de juego de Monje y la creación de Sebastián González. Mientras que arriba, el goleador Nazareno Funez es piedra basal ahora con otro compañero como Coronel.

    Así irá este San Martín que necesita hilvanar un par de victorias en línea para terminar de meterse entre los que buscarán ascenso. Ese envión puede ser decisivo en este momento de la temporada en la Primera Nacional. El Verdinegro solamente alcanzó a meter dos triunfo seguidos en este torneo: Midland-Quilmes y luego Almagro-Maipú pero no pudo estirarlo más.

    Con una base que ya sale de memoria, con una propuesta simple, en Carlos Casares irá por un triunfo de enorme valor anímico y estadístico. Enfrente tendrá a un rival que cambió de entrenador, que volvió a traer a Gustavo Gómez con la idea de salvar la categoría. Agropecuario es uno de los equipos de la Zona B que menos partidos ganó: apenas 4. Eso lo tiene hundido en el fondo y en descenso. Una realidad que San Martín podría potenciar en favor suyo para terminar de meterse en la pelea grande de la Primera Nacional.

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