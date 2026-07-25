Básquet femenino U17: Universidad ganó el primer partido de la final ante Estrella

Las chicas de la "U" se impusieron por 71 a 59 por la final del Torneo Apertura "Eric Sánchez".

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En un arranque apasionante para definir a las campeonas de la Categoría U17 del Torneo Apertura "Eric Sánchez", la Universidad Nacional de San Juan pisó fuerte y se quedó con el primer punto de la serie final tras derrotar por 71 a 59 a Sporting Estrella, encuentro jugado en el Ambrosini.

La victoria de Universidad se construyó desde la efectividad de Alma Romero, que terminó como máxima anotadora con 17 puntos. El equipo exhibió un goleo repartido y una sólida labor ofensiva donde Camila Aguilera aportó 16 unidades, mientras que Julieta Quiroga y Selena Ramos sumaron 9 tantos cada una para consolidar la diferencia en el marcador.

Por el lado de las de la calle Belgrano, Sporting Estrella dio pelea a lo largo de todo el juego. La ofensiva de las locales estuvo liderada por Guadalupe Vázquez con 14 puntos, seguida de cerca por Alma Magrini (13) y Lara Alba (11), quienes mantuvieron a Estrella en partido, aunque no alcanzó para revertir la ventaja de las universitarias.