    • 25 de julio de 2026 - 22:00

    Básquet femenino U17: Universidad ganó el primer partido de la final ante Estrella

    Las chicas de la "U" se impusieron por 71 a 59 por la final del Torneo Apertura "Eric Sánchez".

    Universidad, el ganador del primer choque de la final.

    Universidad, el ganador del primer choque de la final.

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    En un arranque apasionante para definir a las campeonas de la Categoría U17 del Torneo Apertura "Eric Sánchez", la Universidad Nacional de San Juan pisó fuerte y se quedó con el primer punto de la serie final tras derrotar por 71 a 59 a Sporting Estrella, encuentro jugado en el Ambrosini.

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    La victoria de Universidad se construyó desde la efectividad de Alma Romero, que terminó como máxima anotadora con 17 puntos. El equipo exhibió un goleo repartido y una sólida labor ofensiva donde Camila Aguilera aportó 16 unidades, mientras que Julieta Quiroga y Selena Ramos sumaron 9 tantos cada una para consolidar la diferencia en el marcador.

    Por el lado de las de la calle Belgrano, Sporting Estrella dio pelea a lo largo de todo el juego. La ofensiva de las locales estuvo liderada por Guadalupe Vázquez con 14 puntos, seguida de cerca por Alma Magrini (13) y Lara Alba (11), quienes mantuvieron a Estrella en partido, aunque no alcanzó para revertir la ventaja de las universitarias.

    Con este resultado, Universidad toma la delantera en la serie y queda a un paso de dar la vuelta olímpica, mientras que Estrella estará obligada a ajustar piezas para igualar la historia en el próximo choque.

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