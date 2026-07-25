River comenzó el Torneo Clausura con una derrota ante Barracas Central por 1-0 en el Monumental

River Plate comenzó el Torneo Clausura 2026 con otra dura derrota. En un Monumental colmado y con las esperadas presentaciones de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, el equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó 1-0 ante Barracas Central, profundizando un momento de incertidumbre tras la reciente eliminación de la Copa Argentina .

Mercado de pases del fútbol argentino: refuerzos, bajas y jugadores que interesan en todos los clubes de Primera

El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos del primer tiempo , cuando Gonzalo Morales aprovechó un rebote dentro del área para vencer al arquero millonario y poner en ventaja al conjunto visitante.

A partir de ese momento, River monopolizó la posesión de la pelota, pero volvió a mostrar los mismos problemas que arrastra desde hace varios partidos: escasa creatividad, poca profundidad y dificultades para generar situaciones claras de gol . El clima en las tribunas se volvió cada vez más tenso y los silbidos aparecieron ante cada error del equipo.

Antes del descanso, Lucas Martínez Quarta llegó a convertir el empate, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada . Además, el conjunto local reclamó un penal sobre Lautaro Pereyra en la última jugada de la primera etapa, pero el árbitro decidió no sancionar la infracción.

En el complemento, Coudet reforzó el ataque con los ingresos de varios delanteros, entre ellos Rafael Borré y Lucas Beltrán, mientras que Ángel Correa, con la camiseta número 10, intentó liderar la reacción del equipo en su debut oficial. Sin embargo, Barracas Central se mostró sólido en defensa y sostuvo la ventaja hasta el final.

La ocasión más clara para River fue un potente tiro libre de Facundo Colidio, cuyo remate se estrelló en el travesaño.

Otro de los estrenos destacados fue el de Nicolás Otamendi, quien además lució la cinta de capitán en su primer partido con la camiseta de River. Antes del encuentro, el defensor y Gonzalo Montiel recibieron una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina.

Con esta derrota, River suma un nuevo golpe en el arranque del semestre y aumenta la presión sobre el ciclo de Coudet. Su próximo compromiso será el 29 de julio, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el 12 de agosto afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe o Caracas.