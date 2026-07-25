Otamendi será titular en su debut con River ante Barracas

Todas las miradas estarán puestas este sábado en Nicolás Otamendi , quien será titular en su estreno oficial con River. El Millonario recibirá a Barracas Central desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

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El experimentado defensor formaría la dupla central con Lucas Martínez Quarta, apenas unos días después de incorporarse a los entrenamientos tras disputar la final del Mundial con la Selección argentina. Otamendi manifestó su intención de jugar inmediatamente y Eduardo Coudet decidió incluirlo entre las principales alternativas para comenzar el campeonato.

El debut del campeón del mundo representa el principal atractivo de una jornada en la que River buscará iniciar una nueva etapa. El defensor llegó como uno de los refuerzos más importantes para el segundo semestre y tendrá la misión de aportar experiencia, liderazgo y firmeza a una última línea que recibió cuestionamientos durante las últimas semanas.

El campeón del mundo tendrá la posibilidad de cumplir su esperado estreno oficial con la camiseta millonaria.

Otamendi se entrenó junto al plantel después de regresar de Estados Unidos y rápidamente quedó a disposición de Coudet. A pesar del desgaste acumulado durante el Mundial, el futbolista de 38 años expresó que no necesitaba vacaciones y pidió ser considerado para el comienzo del Torneo Clausura .

También reaparecería Gonzalo Montiel, quien se ubicaría como lateral derecho. La defensa se completaría con Martínez Quarta y Marcos Acuña, conformando una línea integrada por futbolistas con amplia experiencia internacional.

River necesita reaccionar después de la eliminación

El conjunto de Núñez llega al debut golpeado por la derrota 3 a 1 frente a Aldosivi, resultado que lo dejó eliminado prematuramente de la Copa Argentina y aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

El Clausura aparece ahora como uno de los grandes objetivos del semestre junto con la Copa Sudamericana. River buscará recuperar rápidamente la confianza ante su público y evitar que el tropiezo de la última semana se transforme en una crisis deportiva.

La probable formación sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

Horario, televisión y árbitro

El partido entre River y Barracas Central comenzará a las 19.15 en el estadio Monumental y será televisado por TNT Sports Premium. Nazareno Arasa será el árbitro principal, mientras que Pablo Echavarría estará a cargo del VAR.

Barracas también intentará cambiar la imagen dejada durante el primer semestre. El Guapo no logró clasificarse a los playoffs del Apertura y terminó en el último puesto de su grupo durante su debut en la Copa Sudamericana.

Más allá del comienzo del campeonato, el foco estará colocado sobre Otamendi. El defensor cumplirá el deseo de vestir oficialmente la camiseta de River y lo hará en el Monumental, ante su gente y en un partido en el que el Millonario necesita comenzar con una victoria.