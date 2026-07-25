El sanjuanino Mateo Valle fue convocado por primera vez al CENARD como luchador mayor

El luchador sanjuanino Valle formará parte de una concentración nacional en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Futuro. Mateo Valle logró la convocatoria parea entrenar en el Cenard en un paso gigante de su carrera deportiva.

Mateo Benjamín Valle Recupero, representante de la Asociación Sanjuanina de Lucha, recibió su primera convocatoria al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en la categoría mayores, un importante paso en su carrera deportiva tras cumplir 18 años en enero de este año.

La citación marca un nuevo desafío para el luchador de la categoría 87 kilogramos de lucha grecorromana, quien tendrá la oportunidad de entrenar y competir junto a los mejores exponentes de la disciplina a nivel nacional.

Mateo cuenta con una destacada trayectoria en el deporte. Desde hace varios años participa en torneos y campus de entrenamiento provinciales, nacionales e internacionales, consolidando un crecimiento sostenido dentro de la lucha olímpica.

Entre sus principales logros se destaca la medalla de plata obtenida en el Campeonato Sudamericano U17, disputado el año pasado en Río de Janeiro, Brasil, resultado que lo posicionó entre las principales promesas de la disciplina.

Su vínculo con las artes marciales comenzó a los cinco años. Además de la lucha, practicó kick boxing y MMA, aunque actualmente está completamente enfocado en esta disciplina deportiva.