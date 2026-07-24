    • 24 de julio de 2026 - 20:37

    Arranca el Clausura de hockey sobre patines sanjuanino: todos los partidos y el debut de las figuras

    Este viernes por la noche se disputan los 6 cruces que le dan inicio al Clausura. Habrá clásicos y duelos entre candidatos desde el inicio de la competencia.

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    UVT fue el campeón del Apertura de hockey sobre patines local. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los equipos del hockey sobre patines sanjuanino. Este viernes se pone en marcha el Torneo Clausura de la Serie A1, con seis encuentros atractivos que marcarán el inicio del segundo campeonato oficial de la temporada. La Primera División comenzará su acción desde las 21.30, mientras que la Segunda División abrirá la jornada a partir de las 20.00.

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    Entre los encuentros destacados de la jornada sobresale el duelo entre UVT y Richet Zapata, además del cruce entre Lomas de Rivadavia y Bancaria. También se enfrentarán Centro Bancario Hispano y Aberastain, Club Valenciano y Concepción Patín Club, Olimpia Patín Club y Sindicato Empleados de Comercio, mientras que Altos de San Juan recibirá a Club Atlético Argentino.

    La primera fecha marcará el puntapié inicial de un campeonato que volverá a reunir a algunos de los clubes más tradicionales del hockey sobre patines de la provincia, con el objetivo de pelear por el título y comenzar con el pie derecho.

    El fixture de la primera fecha

    La jornada inaugural tendrá los siguientes partidos, todos programados para este viernes a las 21.30:

    • U.V. Trinidad vs. Richet Zapata
    • Lomas de Rivadavia vs. U.D. Bancaria
    • Centro Bancario Hispano vs. Aberastain
    • Club Valenciano vs. Concepción Patín Club
    • Olimpia Patín Club vs. Sindicato Empleados de Comercio
    • Altos de San Juan vs. Club Atlético Argentino

    El gran atractivo: el estreno de Lucas Ordóñez y Pablo Álvarez

    La principal expectativa de la fecha estará centrada en el encuentro entre Altos de San Juan y Club Atlético Argentino, y a que marcará la presentación oficial de Lucas Ordóñez y Pablo Álvarez en Argentino. Ordoñez llega desde el Benfica de Portugal para aportar toda su experiencia desde adentro, mientras que Alvarez viene del Barcelona y arrancará una nueva etapa en su carrera deportiva, esta vez como entrenador.

    Ambos cuentan con una destacada trayectoria internacional, considerados dos de los mejores exponentes del hockey sobre patines de las últimas décadas. Su incorporación eleva el nivel del certamen y convierte a Argentino en uno de los principales candidatos a pelear por el título.

    Con seis partidos en simultáneo y el atractivo del regreso de dos figuras de jerarquía mundial, el torneo sanjuanino inicia una nueva temporada con la promesa de ofrecer un campeonato de alto nivel.

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