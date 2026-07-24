    • 24 de julio de 2026 - 19:52

    Maratón Internacional de San Juan: habrá un corte de tránsito durante todo el fin de semana

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que permanecerá cerrada una importante tramo de avenida Ignacio de la Roza desde este viernes.

    Uno por uno, los cortes de calles que habrá el domingo por la Maratón de San Juan
    Uno por uno, los cortes de calles que habrá el domingo por la Maratón de San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes circulen por el centro sanjuanino durante este fin de semana deberán tener en cuenta una modificación en el tránsito. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció un corte programado sobre avenida Ignacio de la Roza debido al montaje y desarrollo de la Maratón Internacional de San Juan.

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    Dónde será el corte y cuánto tiempo durará

    La restricción vehicular abarcará el tramo de avenida Ignacio de la Roza comprendido entre Las Heras y avenida España.

    El corte comenzará a las 16:00 de este viernes 24 de julio y se extenderá hasta las 17:00 del domingo 26, tiempo en el que se realizará el armado de la zona de llegada de la competencia, el desarrollo de la prueba y el posterior desarme de la infraestructura.

    Un evento deportivo que convoca a miles de corredores

    La Maratón Internacional de San Juan se consolidó como uno de los principales eventos deportivos de la provincia, con la participación de atletas locales, nacionales e internacionales.

    Además del impacto deportivo, la competencia genera un importante movimiento turístico y comercial, promoviendo la actividad física y convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad sanjuanina

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