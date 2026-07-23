    • 23 de julio de 2026 - 09:47

    Maratón Internacional de San Juan: conocé cómo serán los cortes de tránsito y el operativo de seguridad

    Unos 300 efectivos de la policía estarán afectados al operativo de seguridad para el Maratón Internacional de San Juan.

    Habrá un gran operativo de tránsito y seguridad por el Maratón Internacional de San Juan.

    Habrá un gran operativo de tránsito y seguridad por el Maratón Internacional de San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Este domingo 26 de julio se correrá una nueva edición del Maratón Internacional de San Juan con la participación de miles de atletas. Para garantizar la seguridad de todos, se llevará a cabo un operativo con 300 efectivos de la Policía de San Juan. También habrá cortes de calles que arrancarán desde mañana viernes y se extenderán hasta el domingo.

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    La Secretaría de Seguridad implementará un amplio operativo de prevención y ordenamiento vehicular con motivo de la Maratón Internacional de San Juan, que se desarrollará durante el fin de semana. El dispositivo contempla cortes de tránsito, desvíos y la presencia de personal policial en distintos sectores del recorrido para brindar seguridad a corredores, vecinos y automovilistas.

    La competencia principal tendrá como punto de partida el Dique Punta Negra y recorrerá el camping Cerro Blanco, calles internas de Zonda, Ruta Provincial 12 y Avenida Libertador General San Martín, continuando por Urquiza, 25 de Mayo, España, nuevamente Libertador, Mendoza e Ignacio de la Roza, donde estará ubicada la llegada, antes de avenida Las Heras.

    Cortes de calles intermitentes y por adelantado

    Durante el desarrollo de la prueba, los cortes serán intermitentes, permitiendo el cruce transversal de vehículos cuando las condiciones de seguridad lo permitan. En Avenida Libertador permanecerá restringida la circulación sobre el carril Sur, mientras que el carril Norte continuará habilitado para el tránsito.

    Las primeras restricciones comenzarán el viernes a las 17, con el corte de Ignacio de la Roza entre España y Las Heras, sector donde se montará la estructura de llegada de la competencia.

    El sábado, además de mantenerse ese corte, se realizarán las actividades de entrega de kits y la carrera infantil, por lo que también permanecerá restringido el tránsito en el sector comprendido por España y Libertador. El circuito de los niños se desarrollará alrededor del Centro Cívico, utilizando sectores de veredas y calzada especialmente delimitados para la actividad.

    Cortes en el día del Maratón Internacional de San Juan

    El domingo, día de la competencia principal, continuarán los cortes en Ignacio de la Roza entre España y Las Heras, además de calle Las Heras entre Córdoba e Ignacio de la Roza. A lo largo de todo el recorrido habrá interrupciones momentáneas del tránsito para acompañar el paso de los atletas.

    Operativo de seguridad desde el viernes 24 de julio

    Para el operativo de seguridad se dispuso el trabajo de aproximadamente 300 efectivos de la Policía de San Juan durante todo el fin de semana. El viernes comenzarán las tareas de cobertura con personal destinado a las acreditaciones, el sábado participarán cerca de 30 efectivos en las actividades previas y el domingo se desplegarán alrededor de 250 policías, quienes estarán distribuidos en el recorrido, los cortes de tránsito y los principales puntos de concentración de público.

    Desde la Secretaría de Seguridad se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y planificar con anticipación los desplazamientos para evitar demoras durante el desarrollo de la Maratón Internacional de San Juan.

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